AMPA de Manresa insten la Generalitat a que puguin continuar gestionant el menjador

Núria Casasayas, en representació de la Xarxa d'Associacions de Famílies d'Escoles Públiques de Manresa, ha intervingut al ple municipal per reclamar a la Generalitat que les AMPA puguin continuar gestionant el menjador escolar.

La moció aprovada insta al departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els consells comarcals per fer possible que les AMPA que ho desitgin i tinguin el suport del seu consell escolar de centre puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa.

La moció ha estat aprovada per unanimitat i a petició de les associacions de mares i pares de La Flama, Valldaura, La Sèquia, Sant Ignasi, Serra i Húnter, Ítaca, Bages i Puigberenguer, que, entre d'altres, formen part de la Xarxa d'Associacions de Famílies d'Escoles Públiques (XAFEP) de Manresa.

La preocupació de les famílies és que el nou decret, aturat per la conselleria d'Ensenyament, «aparta completament les AMPA de la gestió dels menjadors escolars, per deixar pas a l'empresa privada. Estem preocupades per l'efecte que aquest decret pot tenir sobre la qualitat del menjador de les nostres escoles i volem seguir tenint la possibilitat de gestionar per nosaltres mateixes aquest servei, de prop, com sempre hem fet».

Debat sincer

Aquestes mocions s'estan presentant en ajuntaments d'arreu de Catalunya durant els últims mesos, gràcies a la Coordinadora SOS Menjadors, que va néixer el setembre per lluitar contra l'aprovació del decret. Els representants dels pares esperen que es materialitzi el canvi en la política del departament, en la línia del que ha dit el conseller Bargalló, que ha anunciat que vol promoure «un debat sincer amb la comunitat educativa per crear una llei que reguli tot el temps de migdia».