El Born ja té els llums que tocaven, i a l´entrada del Puigmercadal ja cremen

Comparat amb els vials que han confiat a Icnolux la il·luminació nadalenca amb els quals no ha complert, al Born poden estar contents. D'entrada, els va posar uns llums que no tocaven, però divendres passat ja els va substituir pels que havien demanat, que fan molt goig (foto de la dreta). Avui havia d'acabar-los d'instal·lar a la Plana, segons informació de l'Associació de Comerciants del Born i la Plana. Pel que fa al mercat de Puigmercadal, mentre que la setmana passada hi havia els llums però no cremaven i a la façana no hi havia res, aquesta setmana ja funcionen (foto de l'esquerra, ahir).