Una curiositat que ja és tradició a la Muralla

A la Muralla del Carme ja fa anys que per Nadal es dona un fet molt curiós: només està il·luminada la vorera de la banda esquerra en el tram que va del Forn de Cabrianes fins a la carretera de Vic. La paguen deu dels comerços que hi ha. Antigament, s'il·luminava la part del mig, però els negocis que hi ha situats al cantó de Can Jorba es van anar despenjant. Només un volia seguir.