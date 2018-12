Manresa estrena dos semàfors amb polsador i en millora un tercer

La regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa en el marc de les actuacions proposades pel Pla de Mobilitat de millora de la seguretat viària acaba de posar en marxa dos nous semàfors, en dues entrades de la ciutat amb molt trànsit de vehicles. Es tracta d'actuacions reivindicades pels veïns per tal de garantir el pas segur de vianants i alhora assegurar la fluïdesa del trànsit.

Aquest migdia, el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, juntament amb el president de l'AV Cal Gravat, Joan Antoni Casas, han presentat l'actuació, al carrer Alvar Aalto de Manresa.

En el primer cas, el nou semàfor és al carrer Alvar Aalto, on s'ha instal·lat un pas semaforitzat amb polsador, que va coordinat amb el semàfor situat uns metres més avall, al mateix carrer. Es tracta d'un vial amb molt trànsit d'entrada i sortida de la ciutat. Fins ara hi havia un pas de vianants, a prop de la cantonada amb el carrer Pablo Picasso, però es va considerar necessari instal·lar una regulació semafòrica per garantir la seguretat dels vianants. Així ho havia sol·licitat l'associació de veïns de Cal Gravat, atès que per aquest punt hi passen molts veïns i veïnes del barri, i també estudiants de l'institut de Cal Gravat, que travessen el carrer per anar o tornar de la zona comercial dels Trullols.

És un punt on la velocitat dels vehicles sol ser elevada i per tant, potencialment perillós.

El nou semàfor està habitualment en verd per als vehicles, però s'activa amb polsador, i quan es posa en fase de verd per als vianants està coordinat amb el que hi ha més avall del mateix carrer. També s'han fet tasques de pintura del nou pas de vianants, amb el format habitual quan és un pas semaforitzat (pintura dels extrems del pas i no de tota la franja).

D'altra banda, a la zona del passeig del Riu, s'ha ampliat la semaforització existent a la confluència amb la Baixada de la Reforma. En aquest punt, s'ha afegit una semaforització independent pel carril de gir a la dreta adreçat als vehicles que accedeixen a la ciutat, i pugen en direcció a la plaça Reforma o el pont de l'estació. Fins ara el semàfor en aquest punt tenia una fase conjunta amb els vehicles que seguien pel passeig del Riu, i a partir d'ara, per garantir la fluïdesa del trànsit, s'estrena aquesta semaforització independent al carril de la dreta.

Properament es realitzarà un nou pas semaforitzat a la carretera del Pont de Vilomara, a l'alçada de l'avinguda Francesc Macià (a la foto superior), per tal de pacificar el trànsit i donar major seguretat als vianants. Aquest pas també serà de polsador i estarà coordinat amb els existents a l'alçada de la mateixa cruïlla amb el carrer d'Arquitecte Montagut i amb el carrer de la Foneria.

L'Ajuntament de Manresa ha realitzat aquestes actuacions en la línia de millorar la seguretat viària i de vianants i garantir la fluïdesa de la circulació. El pressupost d'aquests nous passos semaforitzats és de 48.335,42 €.

En la presentació d'aquest migdia, el regidor Jordi Serracanta ha recordat que aquestes actuacions, que s'emmarquen en el pla de mobilitat, serveixen per garantir la seguretat vial i de vianants, especialment en punts crítics i a petició, com en el cas del carrer Alvar Aalto, de veïns. Des de l'associació veïnal, Joan Antoni Casas ha explicat que l'actuació dona resposta a la petició que havien adreçat a l'Ajuntament, conjuntament amb un grup de veïns