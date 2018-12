El govern de Manresa tira endavant el pressupost de 87,2 milions

L'equip de govern de CDC i ERC de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat el pressupost de 87.204.999 euros amb el què funcionarà durant el 2019, el més alt que ha tingut la ciutat des del 2009. S'ha aprovat el pressupost amb el vot en contra de la CUP i l'abstenció del PSC, Ciutadans, DM i el regidor Miquel Davins

Incrementarà en 731.080 euros el d'enguany i inclourà 9,29 milions d'inversió, una quantitat molt similar als 9,4 milions del pressupost del 2018.

Són gairebé 19 milions d'euros d'inversió en 2 anys i marquen el sostre d'inversió d'aquest mandat que acaba: el maig que ve hi ha eleccions municipals.

El pressupost manté el rumb de gestió marcat fins ara pel govern sense estridències remarcables, segons el govern municipal.

Dintre del joc d'equilibris que permet quadrar el pressupost tindrà un paper important l'any que ve l'endeutament previst de 7,2 milions d'euros, 1,2 milions superior als 6 milions que s'han demanat enguany. Malgrat això, el govern municipal defensa que l'endeutament de l'Ajuntament seguirà baixant perquè es demanen als bancs menys diners dels que es retornaran.

Baixa l'endeutament

El regidor d'Hisenda ha destacat que, després d'anys de dificultats financeres, en aquests moments s'està pagant als proveïdors per sota dels 48 dies de mitjana, la xifra més positiva dels últims exercicis.

Així mateix, ha destacat que l'Ajuntament de Manresa en acabar l'any situarà l'índex d'endeutament per sota del 60%, amb un deute de 40,8 milions d'euros.

Si es tenen en compte tots els consorcis i les empreses municipals, l'endeutament global quedarà a final d'exercici per sota del 73% (l'any passat era del 77,32%), una dada molt positiva que ens permetrà estar per sota del 75% d'endeutament un any abans de la data compromesa amb el ministeri d'Hisenda. L'any 2011, l'endeutament de l'Ajuntament estava situat en el 118%».

Finalment s'ha dedicat un agraïment de tots els grups polítics al regidor d'hisenda, Josep Maria Sala, en l'últim dels 16 pressupostos que ha portat a aprovació, després d'haver anunciat que no continuarà el pròxim mandat.