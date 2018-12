La il·luminació de Nadal encén els botiguers

Si passegen pel carrer Guimerà, si no és que l'instal·lador (Iluminaciones Icnolux) ho ha resolt aquesta matinada, s'adonaran que a sis dels grans flocs de neu que hi pengen hi falta la meitat de la figura. A més a més, hi ha un tram del vial on les tires de led vermelles no funcionen. No només això. Aquesta il·luminació nadalenca no és la que van demanar els botiguers. El mateix ha passat al carrer Nou. I al Born, on, finalment, els l'ha canviat. Al Sobrerroca i entorn falta il·luminar onze vials i al carrer de Barcelona hi falten llums i, els que hi ha, fallen. Els botiguers estan indignats amb l'instal·lador igualadí.

Icnolux treballa amb preus molt ajustats i figures molt originals -destaquen el botiguers- que, quan funcionen, fan patxoca. Només cal arribar-se a la plaça de Crist Rei, on el cub vermell que hi ha instal·lat té els vianants embadalits; a la Bonavista, on hi ha dos arbres lluminosos que també fan molt efecte; als carrers del Born, Urgell i Jaume I, i al segon tram del Passeig. Vials on la il·luminació que hi ha els fa lluir com mai.

Això no compensa, però, que l'industrial hagi deixat penjades algunes de les entitats comercials que l'han contractat. El cas més flagrant és el de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Dels 30 punts de llum que havien de cremar al sector, només van tres figures al Joc de la Pilota, una a l'entrada al Carme i una a l'entrada a la plaça Major. Al passatge dels Amics també van però l'ens comercial no n'hi va demanar.

Joaquim Vert, que té un negoci al carrer de Sobrerroca, fa notar que, tenint en compte que l'encesa general es va fer el 24 de novembre i s'acabarà el 6 de gener, ni que ara els instal·li, cosa que no preveuen, ja seran més els dies sense llums que amb llums.



Sense llums ni subvenció

Ahir, Josep Torner, president de l'associació, que aplega una seixantena de comerços, i és, per tant, l'entitat amb més botiguers que ha deixat penjada Icnolux, lamentava que la informalitat de l'instal·lador no només suposa tenir els carrers sense il·luminació nadalenca sinó perdre la subvenció de l'Ajuntament. L'any vinent tenen molt clar que no el contractaran. Per sort, encara no li han pagat res. No és el cas del carrer Nou, que li va donar a compte 1.500 dels prop de 3.000 euros que costa la instal·lació. Unes tires de led vermelles que s'encenen i s'apaguen. No són els llums que havien encarregat. En aquest vial, paguen la il·luminació nadalenca 26 associats. El tresorer, Jordi Costa, ha lamentat la poca paraula de l'instal·lador.



No hi treballaran més

Un cas que tampoc no s'ha resolt és el del carrer de Barcelona, on «falten llums i els que hi ha cremen quan volen», es queixa Alba Ferrer, presidenta de l'ens comercial. Defineix l'instal·lador com «un impresentable» i comenta que els ha amenaçat de treure els llums que hi ha si no li paguen. Apunta que quan s'acabin les festes els 38 botiguers associats decidiran què han de fer amb els més de 3.000 euros que ha costat la broma. El que tenen clar és que no tornaran a treballar amb ell.

També diuen que ho tenen clar els botiguers del carrer Guimerà. Van triar uns llums -unes sanefes que feien molta llum- i l'instal·lador els en van posar uns altres amb la «mentida» que «ho havia pactat amb l'Ajuntament perquè farien joc amb el cub de Crist Rei», lamenta Neus Uró, presidenta de l'associació de botiguers del car-rer, on són 15 associats de 75 comerços i escaig. Enguany, havien aconseguit que una quinzena més de negocis que tradicionalment no col·laboren amb els llums, entre els quals alguna franquícia, ho fessin. Un fet inèdit que afegeix més indignació a l'ens comercial. «Alguns ja han avisat que no pensen fer la transferència».

Uró, que té la joieria amb el mateix nom al Guimerà, explica que «l'últim cop que vaig parlar amb ell [amb l'instal·lador Abraham Alamillo], em va dir que dilluns de la setmana passada quedaria fet». Confessa que està «dolguda» amb la seva actitud perquè li havien fet total confiança. És el tercer any que hi treballen perquè «té uns preus molt assequibles. «Volíem algun instal·lador local, però és que el pressupost surt dues o tres vegades més car». Parla de diferències que van dels 3.000 als 6.000 euros; el doble, vaja.



Un salt qualitatiu endavant

Ahir, el regidor de Comerç i Mercats i Indústria, Jaume Arnau, va lamentar que hi hagi carrers amb problemes. Insistia, tanmateix, que, en conjunt, «Manresa ha fet un salt qualitatiu endavant amb el tema de la il·luminació», i posava com a exemple el cub de Crist Rei, l'arbre de quinze metres de la plaça Major, els de la Bonavista i alguns dels carrers ja esmentats. Pel que fa a l'industrial, admetia que «aquest any nosaltres el vam marcar molt de prop perquè l'any passat vam tenir problemes». Ho atribuïa al fet que «és un nano molt jove que està fent 160 carrers» i que potser ha acaparat més del que podia assumir.