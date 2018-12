L'Ajuntament subvenciona la Fundació Germà Tomàs Canet amb 42.000 euros

L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet han signat dos convenis de col·laboració que suposaran una injecció econòmica a l'entitat de 42.000 euros.

5.000 euros seran per al projecte de bugaderia social per a persones sense sostre de Manresa, i continuar així impulsant accions de prevenció i atenció a persones de la ciutat en situació de risc social. Els altres 37.000 euros seran per a la realització del projecte Mosaic, una iniciativa encaminada a millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental. El projecte Mosaic és un programa social que pretén assegurar una assistència integral i de qualitat a les persones que pateixen problemes de salut mental i addiccions de la Catalunya Central. Pretén donar resposta a les necessitats d'oci, temps lliure, socials i laborals de persones amb malaltia mental.