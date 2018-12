Manresa té 76.751 habitants, 775 més que fa 1 any

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat l'actualització del padró municipal, que situa la població de la ciutat, a 1 de gener del 2018, en 76.347 habitants.

Aquesta xifra fixa la població de la capital del Bages a 404 persones del seu màxim històric, els 76.751 habitants registrats el 2011.

La xifra aprovada es fa pública després de 4 anys amb la població de Manresa fixada en 75.000 habitants. Aquí cal fer un esment especial a que l'actualització del padró municipal d'habitants i la xifra oficial de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) no concorden -les de l'INE són més restrictives- i això no passaria de ser una peculiaritat comptable si no fos que són les xifres de l'INE les que marquen les transferències de l'estat als municipis.

Pèrdua de 3,5 milions d'euros

I toca tornar a recordar que l'any 2015 mentre que l'Ajuntament aprovava una població de 75.163 habitants, l'INE la situava en 74.655 i això va comportar la pèrdua de la categoria de ciutat gran i, amb ella, 3,5 milions d´euros de transferències de l'Estat durant un període de 4 anys.

Tornant al padró municipal, els 76.347 manresans comptabilitzats a 1 de gener del 2018 són 775 més dels 75.572 de la revisió de l'any passat.

775 habitants és un creixement substancial en un sol any i és el resultat de la diferència entre les 5.065 altes en el padró municipal comptabilitzades del 31 de gener del 2017 al 31 de desembre del mateix any i les 4.223 baixes en el mateix període.

També hi ha 79 persones més que corresponen a altes anteriors a l'1 de gener del 2017 entrades a partir del 10 de març de l'any passat i de baixes anteriors a l'1 de gener entrades a partir del 10 de març.

Després de la davallada del 2015, Manresa s'allunya de la línia dels 75.000 habitants que marca la categoria de ciutat gran.