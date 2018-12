Manresa en Comú tria Ana Querol com a cap de llista a les municipals

Manresa en Comú, grup que es va constituir el passat mes de juliol a la capital del Bages, ha escollit Ana Querol com a cap de llista a les municipals del 2019. Després de realitzar les eleccions primàries amb l'única candidatura de Querol durant els passats dies 14 i 15 de desembre, el grup local de Catalunya en Comú a Manresa l'ha confirmada com a candidata a les eleccions municipals del proper mes de maig.

Querol és membre del grup motor i coordinadora dels comuns a Manresa, té 36 anys, és professora d'autoescola i mare de dos fills. Fa gairebé 8 anys que milita a l'esquerra ecologista i és activista per l'escola pública des d'una AMPA i la FAPAC. La cap de llista ha manifestat, en un comunicat de la formació, sentir-se molt il·lusionada i expectant davant el repte que se li planteja. "Manresa es mereix obrir l'angular i prendre mesures més ambicioses i realistes, i aquest és l'objectiu, que aquest nou espai de confluència de l'esquerra alternativa, feminista i ecologista ajudi a transformar Manresa per a les persones".

Assegura que "tenim clar que el nostre projecte per fer de Manresa una ciutat més justa, amable, sostenible i cohesionada ha de fer-se sentir en les properes eleccions", tot i que manifesta que estan mantenint converses i contactes per possibles aliances amb altres forces polítiques properes. Des de Manresa en Comú ja han començat un intens cicle de trobades i contactes a diversos nivells per tal d'enllestir els eixos programàtics bàsics que permetin la transformació social i urbana que Manresa necessita.