El Museu necessita 4,4 milions per acabar la rehabilitació i fer-ne un referent del Barroc

L'Ajuntament de Manresa sol·licitarà 1,8 milions d'euros als fons europeus FEDER per completar la rehabilitació de l'edifici del Museu Comarcal, l'antic col·legi Sant Ignasi. Per fer-ho fan falta un total de 4,4 milions que inclouen, a més a més de les obres pendents, la transformació de l'edifici del segle XVIII en el Museu del Barroc de Catalunya, iniciativa que ja es preveu al pla de Museus de Catalunya aprovat el 2017.

La rehabilitació de l'edifici fa més d'un any que està encallada. Primer per l'aparició de deficiències estructurals. Per aquest motiu la major part del Museu es va tancar al públic a final de l'any passat. I continua així. A principi d'aquest any s'hi va afegir un nou entrebanc amb la paralització de les obres dels nous accessos. L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que feia les obres per incompliment de termini.

Durant tot aquest temps s'ha replantejat el projecte que ara l'equip de govern vol reprendre, segons van anunciar ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. Amb els 4,4 milions es preveu completar els nous accessos per la plaça de Sant Ignasi, resoldre les deficiències estructurals dels sostres de l'edifici i equipar-lo per convertir-lo en el museu de referència del Barroc d'abast nacional, ha remarcat Ju-nyent. Al ple que ha de celebrar avui l'Ajuntament s'aprovarà la sol·licitud de l'ajut a Europa.

De moment la Junta de Govern de dimarts passat va aprovar l'expedient de contractació de l'obra per completar la primera fase dels nous accessos, els que estan encallats i a mig fer des de principi d'any.



Tres grans actuacions

El projecte global preveu tres grans actuacions. La primera és acabar els esmentats accessos des de l'espai que ocupava la Sala Ciutat i on anteriorment hi havia l'església de Sant Ignasi. La mitgera que hi ha ara, que també es restaurarà, es convertirà en la façana principal de l'edifici. Els nous accessos permetran unir la plaça de Sant Ignasi amb el claustre del Museu, ja rehabilitat però que falta pavimentar, i que es preveu que es converteixi en un espai públic. El cost d'aquest paquet d'obres és d'1,1 milions i la previsió és que les obres comencin el primer trimestre de l'any vinent.

La segona gran actuació del projecte consisteix en el reforç i substitució dels sostres de la planta primera i segona de les ales nord i oest, que donen a la Via de Sant Ignasi i a la plaça, per resoldre les deficiències estructurals que obliguen a tenir tancat bona part del Museu. S'hi destinaran mig milió. Els treballs haurien de començar a l'estiu.

El tercer bloc d'obres són aspectes relacionats amb fer sortides d'evacuació per complir la normativa contra incendis, instal·lacions com un muntacàrregues que connectarà les plantes i la rehabilitació de façanes. No només la principal, sinó també la que dona al carrer Viladordis. Està valorat en 1,4 milions.

Un milió d'euros més es destinaria a la nova museïtzació per convertir l'antic col·legi de Sant Ignasi en el Museu del Barroc de Catalunya (vegeu Regió7 del 24 de maig del 2017). El 2022, quan se celebraran els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa, ja hauria de ser una realitat. Hi ha una partida més de gairebé 300.000 euros per dotar de personal l'equipament cultural.

Tant Junyent com Aloy es van mostrar esperançats que arribi el fons FEDER. «Els projectes executius ja estan fets, cosa que ens fa pensar que estem ben situats». Mentrestant, però, hi ha finançament per emprendre els treballs més urgents.