La quarta llista independentista a les municipals pren forma

arxiu particular

Assemblea de Primàries Manresa, al local del Montepio arxiu particular

L'assemblea oberta de Primàries Manresa va decidir dur a terme el 23 i 24 de febrer la votació dels candidats a configurar la llista a les eleccions municipals del maig que ve, la quarta independentista amb CDC, ERC i CUP.

Qualsevol ciutadà de Manresa amb dret a vot a les eleccions municipals podrà escollir quins candidats vol que formin part de la candidatura.

El vot es podrà emetre presencialment durant el dissabte o telemàticament durant el cap de setmana.

Es va decidir que els electors tinguin la capacitat de votar un màxim d'un terç del nombre total de candidats que s'hagin presentat -sempre que no se superi els 8 vots.

Altres dates que es van marcar van ser les del termini màxim per a la presentació de candidatures, que es podrà fer fins al dia 7 de febrer a la nit. La campanya tindrà lloc entre el 8 de febrer i el dia abans de la votació.

D'altra banda, el segon element rellevant que l'assemblea va decidir va ser la composició del comitè electoral local, òrgan format per persones amb certa trajectòria social i que seran les encarregades d'interpretar el reglament, resoldre els dubtes que sorgeixin i marcar com s'ha de desenvolupar tant la campanya dels candidats com la votació d'aquests. Els membres designats són Mercè Torras, advocada; Marcel·lí Reyes, exregidor de Gavà i exprofessor; Josep Selga, gestor; Fèlix Garcia, vocal de la junta del Montepio de Conductors i extreballador del sector de les telecomunicacions; Maurici Santamaria, dissenyador i empresari, i Joan Maria Bozzo, extreballador del sector bancari.

Primàries Manresa també ha volgut fer una valoració molt positiva de la primera volta del procés de primàries que va tenir lloc el cap de setmana passat Barcelona, «el qual s'ha convertit en el que ha tingut més participació de la història de la ciutat».

El comitè organitzador de Primàries Manresa anima la ciutadania a apuntar-se al registre d'electors, a presentar candidatura i a participar en general d'aquest procés que s'impulsa des de la base.