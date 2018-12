Atípic últim dia de classe abans de vacances a escoles i instituts de Manresa

Les escoles i instituts de Manresa han tingut un atípic últim dia de classe abans de les vacances de Nadal. Han obert amb normalitat però amb menys alumnes a causa de la incertesa que havien generat les mobilitzacions del 21-D a les carreteres. En canvi el professorat, que es temia que no podria arribar als centres en el cas dels que són de fora, hi han pogut fer cap gairebé tots excepte algun cas aïllat a primera hora. També per avui hi ha convocada una vaga de dues hores al migdia. El seguiment, però, serà minoritari.

Aquest divendres la majoria de centres, sobretot els de primària, fan jornada intensiva, i també bona part d'ells, davant la previsió que hi haguessin mobilitzacions, havien traslladat les activitats lúdiques de final de trimestre, moltes d'elles relacionades amb el Nadal, al llarg de la setmana. Aquest divendres, doncs, s'ha assemblat més a un dia normal que no pas a l'últim dia de classe.

A l'institut Lluís de Peguera de Manresa el centre ha obert i ha atès tots els alumnes amb «normalitat», segons la directora del centre, Assumpta Pla. El mateix ha passat al Lacetània, i al Pius Font i Quer, on s'han mantingut les activitats previstes de final de trimestre tot i que amb poca assistència d'alumnat. Al Guillem Catà també hi ha hagut normalitat, amb menys alumnes del que és habitual als cicles formatius perquè hi ha molts estudiants de fora de la ciutat. En canvi d'ESO i de batxillerat «ha vingut pràcticament tothom», segons el cap d'estudis, Marc de Arcos. A l'institut de cal Gravat, hi ha hagut alumnes que s'han quedat a casa «per la incertesa que s'ha generat», segons la directora, Elisa Altimiras. Les famílies ja estaven avisades. Aquest dijous ja va celebrar el festival dels 10 anys del centre al teatre Kursaal.

A primària també es va viure un dia atípic. Amb menys alumnes. La directora de l'escola Bages, Queralt Villegas, explica que els nens i nenes de les famílies que viuen al centre i més a la vora del col·legi «els tenim tots». Els de fora són els qui no han anat al centre «per precaució» davant les mobilitzacions i la convocatòria de vaga. «Ja es va preveure i vem fer notes informatives, però sempre vem dir que l'escola estaria oberta».

La majoria d'escoles de primària fan aquest divendres jornada intensiva fins a la 1 del migdia. També la majoria han avançat les activitats nadalenques i de final de trimestre. «No hem deixat de fer res», afirma Villegas.

A les universitats de Manresa, és el cas de la FUB-UManresa i la Politècnica, s'ha mantingut l'activitat acadèmica prevista aquest 21-D, però no hi haurà avaluacions.