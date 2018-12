Manresa estrena dos semàfors amb polsador en carrers molt transitats

Al carrer d'Alvar Aalto, al barri de Cal Gravat, just davant de les escales per anar als Trullols. I a la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer de Francesc Macià, on hi ha el gimnàs Bosch. Són dos punts de Manresa molt perillosos per als vianants que els travessen pel pas zebra perquè hi ha molt trànsit i els cotxes hi solen córrer. Els veïns van demanar una solució a l'Ajuntament, que els l'ha donat en forma de dos semàfors amb polsador. El de Cal Gravat ja funciona. El de la carretera del Pont de Vilomara s'ha d'instal·lar «les properes setmanes», va informar, ahir, el regidor de Mobilitat, Jordi Serrancata, en la presentació.

A banda dels dos nous semàfors amb polsador, una altra millora que s'ha fet pensant en la seguretat viària ha estat al passeig del Riu, amb la instal·lació d'un semàfor independent per al carril d'accés a la baixada de la Reforma. Les tres actuacions han costat un total de 50.000 euros.

Serracanta va destacar, ahir, que amb aquestes millores «augmentem la seguretat al màxim» en punts que, com en el cas de l'Alvar Aalto, utilitzen molts veïns i alumnes de l'institut Cal Gravat. El president de l'associació de veïns, Joan Antoni Casas, es va afegir a aquesta valoració. Amb ells hi havia Pere Ramon Erro, membre de la junta de l'associació de veïns, i Fèlix Vidal, veí del barri, que va ser el primer a demanar el semàfor a l'Ajuntament. Vidal explicava a Regió7 que va fer la petició l'estiu passat, després que estiguessin a punt d'atropellar el seu pare. Fa tres mesos va traslladar la demanda a l'entitat veïnal. Aquesta ho va tornar a portar al consistori, que, finalment, ho ha resolt.