Reclamen llibertat a les escales de Crist Rei

Una vintena de persones convocades pel Col·lectiu de Suport a les Preses Polítiques Rescat es van concentrar ahir a les escales de Crist Rei per recordar i reclamar l'alliberament de «les companyes preses polítiques» Lola López i Marina Bernadó, empresonades per suposada col·laboració amb banda armada. «Per Nadal us volem a casa», deia la pancarta de denúncia. També van tenir un record per a «totes aquelles persones represaliades» que esperen judici.