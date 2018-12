Tercer any consecutiu a l'alça després de l'ensopegada poblacional del 2015

El 2011 Manresa va arribar al seu màxim històric de població amb 76.751 persones i els quatre anys següents l'actualització del padró va donar dades en què cada cop la xifra poblacional era inferior a l'anterior: 76.702 el 2012, 76.245 el 2013, 75.695 el 2014 i 75.163 el 2015.

El 2015 marca un punt d'inflexió i els nous padrons aprovats des de llavors han estat sempre a l'alça: 75.475 el 2016, 75.572 el 2017 i els 76.347 del 2018.

Amb anterioritat al 2011, el 2009 i el 2010, la població de la ciutat va estar per sobre dels 76.000 habitants, però el gran creixement poblacional de Manresa es va produir entre els anys 2002 i 2008, quan va guanyar deu mil habitants després d'un llarg període de mantenir-se a l'entorn dels 65.000. Van ser els anys de bonança en què cada cop s'inflava més la bombolla immobiliària.



Acaba la penalització

D'altra banda, l'Ajuntament va aprovar ahir el darrer pressupost municipal penalitzat amb 800.000 euros menys en transferències de l'Estat per haver perdut la categoria de ciutat gran, en baixar de 75.000 habitants.

La previsió és que el pressupost municipal del 2020 recuperi el nivell de transferències, un cop la ciutat ha tornar a superar el llistó dels 75.000 habitants.

Segons el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, «l'Ajuntament preveu que el pressupost del 2020, com que haurà tornat a saltar dels 75.000 habitants, d'entrada tindrà un increment d'ingressos de 800.000 o 900.000 euros».

En total, s'hauran deixat d'ingressar més de 3 milions d'euros en 4 anys, que és el període de temps que separa les revisions de les concessions d'ajuts.

La penitència va començar a final del 2015 quan aquest diari va fer pública la pèrdua de 3,5 milions d'euros perquè la població comptabilitzada per l'INE l'1 de gener del 2015 era inferior als 75.000 habitants.

Els pressupostos del 2016, 2017, 2018 i 2019 –aquest darrer és el que l'Ajuntament va aprovar ahir– sumen una reducció d'ingressos d'uns 3,5 milions. El pressupost del 2020, que liderarà el govern que surti de les eleccions del maig del 2019, ja hauria de disposar d'aquests 800.000 euros més.

La condició indispensable, però, és que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) certifiqui que la ciutat es troba per sobre dels 75.000 habitants. La dada oficial de població l'1 de gener del 2019, que serà feta pública per l'INE a final del 2019, serà la que marcarà el retorn o no de Manresa a la categoria de ciutat gran.