El 16è pressupost liderat per Sala serveix per trencar una llança per la política local

El ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat dijous a la nit va aprovar alguna cosa més que el pressupost de 87,2 milions per al 2019. Va servir per trencar una llança a favor de la política local exercida de forma dialogant i pedagògica, i personificada en la trajectòria de 28 anys a la corporació de Josep Maria Sala (CDC), 16 dels quals al govern com a regidor d'Hisenda.

En el debat, unes formacions polítiques van criticar que els pressupostos fossin continuistes, perquè repetien fórmules per a problemes que el que feien eren agreujar-se, i altres van lloar que fossin continuistes perquè havien mantingut la contenció, a les portes d'unes eleccions, que havia permès reduir el dèficit acumulat i rebaixar l'endeutament.

Tots van agrair el mestratge i la disponibilitat a aclarir dubtes de qui ha estat el regidor d'Hisenda durant 16 exercicis.

Per la seva part, Sala, sempre contingut, havia començat la seva intervenció intentant empassar-se l'emoció a base de gots d'aigua. No se la va poder empassar tota quan va agrair la tasca dels empleats municipals, caps de servei, especialment de l'equip d'intervenció, i va fer un reconeixement a Carme Cot. També, als companys de govern.

L'alcalde Valentí Junyent va fer notar que la pedagogia de Sala lloada per tots els grups municipals tenia una altra cara en l'aportació feta per tots i cadascun dels regidors votant a favor, en contra o abstenint-se en tots i cada un dels temes.

Junyent va assegurar que sense l'aportació de tots els regidors el pressupost seria pitjor. «El pressupost és de tots i farà possible que aquest Ajuntament continuï prestant els seus serveis als ciutadans, que ens demanen que siguem molt curosos en la utilització del diner públic».

I va acabar la seva intervenció afirmant que «en algun moment, entre tots hauríem de tornar a lloar la gestió dels polítics que estan en exercici de la representació dels ciutadans. En especial en un moment que sembla que s'hi val tot per poder dir coses que no són justes amb la classe política».

El president del grup municipal d'ERC, Marc Aloy, també va intervenir per recordar que la trajectòria de Sala no havia estat exempta de dificultats enormes, però gràcies a la bona gestió «acabem el mandat amb un ajuntament molt més sanejat i que pot afrontar el futur en millors condicions. Un llegat que els polítics que tinguin responsabilitats de govern el proper mandat farien bé de preservar».



La CUP hi vota en contra

La CUP va ser l'únic grup municipal que va votar en contra dels pressupostos per la seva profunda discrepància amb el model de ciutat que dibuixen.

El regidor de la CUP Jordi Masdeu va qualificar d'«injustificat» que s'incrementés la xifra de diners que es demana als bancs per tirar endavant «els mateixos pressupostos, per fer les mateixes polítiques públiques mentre els informes socials ens diuen que els problemes no se solucionen».

Masdeu va qualificar de «bestiesa» l'operació de dur les deixalles del Bages a ser tractades al Vallès i va acabar la seva intervenció agraint a títol personal a Sala «com em va ajudar quan vaig començar a ser regidor i no tenia absolutament ni idea de què era un pressupost municipal, i tots els dubtes que vaig tenir me'ls va resoldre».

La resta de grups municipals es van abstenir en la votació. Felip González (PSC) va explicar que ell havia vist «tres regidors Sala diferents: el que va haver de barallar-se amb la crisi econòmica de final dels 80, el del govern en minoria i el de la majoria folgada actual», i en tots els casos «ha mantingut el tarannà de diàleg».

El polític socialista va voler posar en valor que hagués estat possible sumar des de l'oposició i es va referir a l'increment de diners per a beques de menjador, els microcrèdits per a reformes, la millora de parcs infantils i la tarifació social que modula la pressió fiscal.

Andrés Rojo (Ciutadans) va reconèixer al regidor d'Hisenda que surt de l'arena política «deixant la ciutat en una altra situació molt diferent» de com estava quan va assumir la regidoria d'Hisenda.

Rojo també va agrair a l'equip de govern de CDC i ERC «la contenció del pressupost» per mantenir-lo en el camí de la normalització de les arques municipals malgrat la proximitat de les eleccions municipals del mes de maig.

Per part de Democràcia Municipal, Ton Sierra va valorar «l'esforç de contenció del dèficit» liderat per Sala, però va defensar que «uns altres pressupostos són possibles» pensant-los no des del punt de vista de l'assistencialisme sinó del reconeixement real de la igualtat dels ciutadans.