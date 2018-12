Els associats que paguen cada any, i els col·laboradors

Els establiments associats a l'ens comercial del carrer que paguen cada any són: Frankfurt el Farolillo, Joieria Rovira, Joieria Copèrnic, Farmàcia Planas, Muy Mucho, Peiro, Tocineria Pere Garriga, Joan Soler, Soler Centre Visual, Señor, SG4, Perfumeria Júlia, Uró joiers, Marlo's sabateries, Clover, L'Etamin i Corinto. I els que aquest any hi han col·laborat: Oysho, Serra Claret, Pujol Assegurances, Sala Team, Zara, Miró, Dormity, Tous, Nails, Òptica Universitària, Day a Day, Cokko, Farrés 39, Calzedonia i Els Turcs.