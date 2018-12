Només 32 dels més de 70 comerços que hi ha a Guimerà paguen els llums de Nadal

El carrer d'Àngel Guimerà és el carrer comercial per antonomàsia de Manresa. El vial on volen anar la majoria de franquícies, on els locals que queden lliures no triguen ni cinc minuts a tornar-se a omplir, pel molt car que sigui el lloguer. En aquest carrer ja fa anys que la il·luminació de Nadal només la paguen els 17 associats de l'ens comercial que els aglutina. 17 de més d'una setantena de comerços, si només es compten els que hi ha entre la Muralla de Sant Domènec i Crist Rei, que és on hi ha la il·luminació. Enguany, excepcionalment, hi han col·laborat 15 comerços més, inclosa alguna franquícia. Un fet inèdit.

La del Guimerà no és l'única associació de comerciants que es troba en la situació que uns pocs paguen el de tots. Pel pes que té dins el comerç de la ciutat, i per la quantitat de botigues (una norantena, si es compten tots els negocis, inclosos els bancs, que hi ha entre la Muralla de Sant Domènec i el carrer de Barcelona), sí que és on crida més l'atenció que només hi hagi associats 17 comerços. I, encara més, que siguin aquests els que tradicionalment paguin la il·luminació nadalenca que gaudeix tota la resta, inclosos establiments que sovint formen part de llistes de grups amb beneficis milionaris. La presidenta de l'associació de comerciants, Neus Uró, diu que enguany estan d'enhorabona perquè hi han col·laborat 15 comerços més, mentre que l'any passat van haver de pagar la instal·lació de l'enllumenat nadalenc els associats sols, que és l'habitual.

Desgraciadament, aquest any que han estat més a repartir han tingut mala sort amb l'instal·lador, que no els ha posat els llums que van demanar. Per postres, en els que els ha posat hi ha trams que no van i figures incompletes.

Cap de setmana sense vehicles



Aquest serà el segon cap de setmana que el Guimerà tindrà la circulació restringida de 10 del matí a 10 de la nit. Es desviarà el trànsit al Passeig als carrers Canyelles i Circumval·lació. S'anul·larà la zona blava, l'estacionament de motos i la càrrega i descàrrega i es mantindrà l'accés del bus, taxis i recollida de residus i neteja i els autoritzats per mobilitat reduïda.