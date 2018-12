El pessebre del Pont Llarg introdueix millores tecnològiques i noves escenes

El pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa, una de les principals cites nadalenques del dia de Sant Esteve, tindrà enguany novetats importants. Introduirà millores tecnològiques, noves escenes, decorats que s'han refet i un nou recorregut. Se celebra a la zona de regadiu del Poal, i alguns camps que acollien l'espectacle estan negats d'aigua. Això ha obligat l'organització a variar l'itinerari, «però ben valorat ens millora el pessebre», va explicar ahir en la presentació una de les seves responsables, Àngels Serentill.

L'esmentada presentació es va dur a terme a cal Ti, una de les cases de pagès del Poal, amb una monumental morera al costat del safareig. Serà a cal Ti on hi haurà una de les noves escenes teatralitzades de l'Anunciació en la qual es projectaran les imatges dels àngels, sistema que substituirà els focus de llum que es feien servir fins ara. «És una fórmula senzilla però efectiva», va dir Fermí Soldevila, de l'organització.

El portal de l'establia i el decorat de la posada s'han renovat i s'han reforçat amb estructures de ferro. Eren de fusta i «cada any s'havien de reparar. D'aquesta forma duraran més», van explicar Gregori Piñero i Joan Vicens.

De la vintena d'escenes que es representen cada any n'hi haurà una de nova, la dels vinaters, va anunciar Teresa Piñero. S'han fet tines, gerres i àmfores imitant les de l'època. Per fer la nova escena s'ha fet un treball de recerca de com es conservava el vi fa dos mil anys. Un dels sistemes era colgant de terra les gerres, i així és com es representarà, també, al pessebre, va afirmar Serentill.

L'actual format del pessebre vivent del Pont Llarg, en el qual hi ha més de 200 figurants, es va estrenar el 2012. Va prendre el nom de l'aqüeducte que hi ha a l'entrada del Poal. Porta aigua de la Sèquia a aquesta zona de regadiu. És una estructura de més de 200 metres de llargada formada per 30 arcs. Se li atribueix un origen medieval, però la construcció és de mitjan segle XIX.

El pessebre se celebrarà en sessions contínues de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre al camí de Joncadella, al final de l'avinguda Universitària. Fins als 6 anys l'entrada és gratuïta. Dels 7 als 10 costarà 2 euros i la resta, 4 euros. Els tiquets es poden adquirir al mateix pessebre. Per fer l'entrada més àgil també es poden comprar de forma anticipada al Kursaal i a la web entrades.pessebresvi-vents.cat.