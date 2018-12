Unanimitat per exigir que la Renfe arribi a Barcelona en menys d'1 hora

Fins ara tots els clams polítics i cívics que s'han fet per millorar de forma substancial el servei de Renfe no han servit per a res (vegeu Regió7 del 7 de desembre), però en el darrer ple municipal l'Ajuntament de Manresa ho va tornar a intentar i, unànimement, va exigir al Govern central que «faci les inversions necessàries a la línia R4 per tal d'oferir un servei competitiu, eficient i segur que uneixi la capital de la comarca del Bages amb Barcelona en menys d'una hora».

La moció aprovada per unanimitat comença expressant el suport i condol a la família i amics del jove de Castellbell i el Vilar que va perdre la vida en el descarrilament del tren de la R4 de Rodalies a Vacarisses i desitjant que els ferits es recuperin tan aviat com sigui possible.

Tot seguit passa a «exigir a l'empresa estatal Adif que es portin a terme de manera urgent totes les actuacions necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura». L'Ajuntament demana la constitució immediata d'una taula de treball al més alt nivell integrada per responsables del ministeri de Foment, de les empreses estatals Adif i Renfe, del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i dels representants dels consells comarcals i municipis per on passa l'R4.