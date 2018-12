Augment d'usuaris de Renfe a Manresa el dia que el servei torna a la normalitat

Tren passant per la via on hi va haver l´esllavissada el 20 de novembre

Tren passant per la via on hi va haver l´esllavissada el 20 de novembre oscar bayona

L'estació de Renfe de Manresa va registrar ahir, dia del restabliment total del servei de la línia que connecta la capital del Bages i Manresa, un ritme de passatges més alt del que sol ser habitual en un dissabte. El personal de la companyia ferroviària no ho atribuïa al fet que els usuaris s'hagin assabentat que el ritme de freqüències torni a ser el d'abans de l'esllavissada, sinó que els dies previs de Nadal hi ha més moviment de gent. Un mes després de l'accident que va provocar una víctima mortal i 49 ferits, Renfe encara no ha aclarit per què va cedir un talús que hi havia al costat de la via –i que va provocar el descarrilament– i el motiu pel qual es va obrir la porta d'un dels vagons, per on va sortir projectat el passatger que va acabar morint.

De cada comboi que arribava ahir a Manresa sortien desenes de persones, algunes de les quals deien que havien vingut a la ciutat per visitar familiars per Nadal. La manresana Joana Barreda, que ahir era a l'estació esperant un parent, cada dia es desplaça amb la Renfe a Sant Vicenç per feina, i en les darreres setmanes havia de tornar en moltes ocasions amb autocar perquè no hi havia una bona combinació quan acabava la seva jornada laboral. «Si el servei ja torna a la normalitat, a partir d'ara ja podré una altra vegada fer tots els trajectes amb Renfe», deia ahir a la tarda, en assabentar-se que les freqüències tornaven a ser les de sempre.

Tot i que aquest cap de setmana els trens ja circulen, en el tram malmès, per la via que va de Manresa a Terrassa, no serà fins dilluns en què els usuaris de Rodalies notaran la millora, ja que la freqüència de trens el cap de setmana pràcticament no s'havia vist afectada. Els laborables, en canvi, hi havia 18 trens de Manresa cap a Terrassa, i 17 en sentit contrari, pràcticament la meitat dels que eren habituals. Per minimitzar els efectes, la ferroviària va completar l'oferta amb un servei de bus a les hores punta.

El personal de Renfe havia d'avisar ahir els usuaris de la línia R12 –que va de l'Hospitalet a Lleida passant per Manresa– que no calia baixar del tren a la capital del Bages per fer transbord perquè el servei havia tornat a la normalitat. En les darreres setmanes, els passatgers que es desplaçaven a la comarca del Segrià feien transbord a Manresa.

Ana Julia Paulino, veïna de Sant Vicenç, que ahir era a l'estació, deia que en les darrers setmanes, després del descarrilament, ocasionalment s'ha desplaçat amb cotxe privat perquè les freqüències no coincidien amb la seva rutina diària. Ara que el servei torna a la normalitat, assegura que agafarà més sovint el ferrocarril, tot i queixar-se dels «pocs trens» que hi ha al cap de setmana i «el deficient estat de la línia».

La polèmica per l'estat de la línia R4 ha arribat aquesta setmana al ple de l'Ajuntament de Manresa, que va aprovar una moció dijous per exigir al Govern central que «faci les inversions necessàries a la línia R4 per tal d'oferir un servei competitiu, eficient i segur que uneixi la capital de la comarca del Bages amb Barcelona en menys d'una hora». La mateixa moció demana a l'empresa estatal Adif que es portin a terme de manera urgent totes les actuacions necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura».

L'Ajuntament demana la constitució immediata d'una taula de treball al més alt nivell integrada per responsables del ministeri de Foment, de les empreses estatals Adif i Renfe, del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i dels representants dels consells comarcals i municipis per on passa l'R4. La lína de Renfe de Manresa fins al centre de Barcelona (R4) és una suma de febleses i dèficits que s'acumulen al llarg del trajecte i que s'arrosseguen de fa dècades. No en va, després de l'accident del 20 de novembre passat a Vacarisses, han tornat a sonar les veus que reclamen una inversió promesa pel Govern de l'Estat ara fa gairebé deu anys a Rodalies de Catalunya, i de la qual s'ha fet realitat una ínfima part.