Els examinadors de la DGT avaluen 200 alumnes menys entre desembre i gener

Les autoescoles de la Catalunya Central s'han vist forçades a presentar, en total, uns 200 alumnes menys a pràctiques entre el desembre i el gener. Els examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) han limitat el nombre d'alumnes que els professors poden presentar i això ha trastocat els plans de les autoescoles que treballen a les pistes de Manresa. D'aquesta manera, els professionals de la DGT expressen el seu malestar perquè encara no s'ha fet efectiu l'augment salarial en les seves nòmines que van acordar amb els responsables de la DGT.

De fet, els examinadors van convocar una vaga, que només va durar un dia, per exigir les millores retributives, i a partir de llavors van limitar la quota d'alumnes a avaluar. El dia 12 de desembre era jornada de pràctiques a les pistes de la capital del Bages, però els professors d'autoescola no hi van poder portar tots els alumnes que volien inscriure i només en van poder presentar dos, quan habitualment en solien inscriure tres cada un. «Aquell dia es van deixar de fer més de 100 exàmens, quan normalment en una jornada se'n fan 400 a les pistes de Manresa», explica Francesc Gallego, de l'autoescola Logos i delegat a la regió central de la Federació d'Autoescoles de Catalunya.

El 12 de desembre va ser l'últim dia que els professionals de la DGT es van desplaçar a Manresa a fer exàmens i ja no hi tornaran fins al 2 de gener. Aquell dia cada professor d'autoescola podrà presentar tres alumnes, però el 14 de gener les autoescoles tindran, novament, limitacions per presentar els aprenents, i, per tant, de nou es deixaran de fer més de 100 exàmens. Les protestes dels professionals de Trànsit són periòdiques des de fa anys i ha creat gran inestabilitat en el sector de les autoescoles, tot i que a Manresa no n'ha hagut de tancar cap. En la vaga anterior, que va durar mesos, les autoescoles de la regió central asseguraven estar al límit.

Els examinadors han anunciat aquesta setmana que les limitacions de la quota d'alumnes duraran tot el gener. És previst que, a partir del febrer, a la província de Barcelona s'incorporin 16 examinadors més, i les autoescoles de la regió central confien que, a partir de llavors, la situació millori i hi hagi suficients avaluadors per presentar més alumnes a les proves pràctiques.

Els responsables de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, entre els quals hi ha el manresà Francesc Gallego, han demanat a la DGT que, a més dels examinadors que s'han d'incorporar properament, hi hagi un reforç a la plantilla que avalua els alumnes i, d'aquesta manera, poder presentar a les pràctiques un nombre més alt d'alumnes.