Althaia signa un conveni per impulsar la recerca de nous productes sanitaris

Althaia vol fer un pas endavant en la recerca de nous productes sanitaris d'un sol ús. Per aquest motiu la fundació ha arribat a un acord amb l'empresa de Manresa Texpol amb l'objectiu d'impulsar nous materials.

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, i el conseller delegat de la companyia Texpol, Jesús Cristóbal, han signat un conveni de col·laboració per impulsar la innovació i recerca en aquest àmbit. Les dues entitats volen sumar esforços i estrènyer vincles per tal d'esdevenir un punt de referència de la Catalunya Central en el desenvolupament dels nou productes sanitaris.

Segons el conveni, Althaia i Texpol –Tèxtil Planas Oliveras SA– col·laboraran en el disseny i realització de les proves clíniques necessàries per desenvolupar i testar nous materials i productes sanitaris d'un sol ús, així com participar i promoure accions formatives conjuntes i elaborar estudis científics per a la seva publicació.

L'acord també estableix que les dues parts promouran la col·laboració amb altres centres universitaris, tecnològics i empresarials.

Texpol és una empresa manresana amb una consolidada trajectòria de 70 anys especialitzada en la fabricació, comercialització i distribució de productes sanitaris d'un sol ús per al sector hospitalari, clínic, assistencial i també al consumidor final a través de les oficines de farmàcia.

El treball conjunt entre el sector sanitari i l'empresarial té per objectiu avançar en la consecució de nous materials i productes que millorin la pràctica assistencial.

Texpol es troba actualment immersa en un projecte d'internacionalització i en la modernització de les seves instal·lacions a Manresa amb la construcció d'una nova sala blanca per a la fabricació d'apòsits de gasa. Això i la signatura d'aquest conveni reforcen la voluntat d'arrelament al territori.

Des de la Fundació Alhaia també destaquen que la iniciativa és una forma d'apostar, promoure i tirar endavant projectes d'investigació i innovació amb la complicitat del teixit empresarial de la Catalunya Central, i d'aquesta manera volen convertir el Bages en un dels territoris del país destacats en la recerca i la investigació científica de nous productes en l'àmbit de la sanitat.

En aquest sentit, la col·laboració entre Althaia i l'empresa Avinent, de Santpedor, ha posat com a model a seguir perquè vincula el sector mèdic amb el teixit empresarial de la zona. La fundació i l'empresa bagenca estan desenvolupant l'aplicació de la impressió i bioimpressió 3D en el camp mèdic.