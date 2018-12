Biomassa al complex del Congost i a les escoles Serra i Húnter i Puigberenguer

Les energies renovables són fonamentals en la transició energètica cap a un model amb una baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle. L'Ajuntament de Manresa inclou, entre d'altres, una partida de 305.000 euros del pressupost per al 2019 per instal·lar una caldera de biomassa a l'escola Serra i Húnter i a la llar d'infants La Lluna. Al full de ruta del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) també es preveu, en aquest mateix àmbit, la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa al complex del Congost (amb una inversió de prop d'1 milió d'euros), una altra que doni servei a l'escola Puigberenguer, el seu gimnàs i els vestidors del club de futbol Mion-Puigberenguer (353.688 euros) i una darrera per a diversos equipaments del barri de la Balconada (295.242 euros).