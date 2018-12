El dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa reunirà 300 persones

La comunitat de Sant Egidi celebra el dinar de Nadal, el dia 25 de desembre, arreu del món. És una tradició que va néixer el 25 de desembre de 1982 a la Basílica de Santa Maria in Trastevere amb un petit grup d'ancians i sense sostre. Actualment, al dinar de Nadal amb els pobres, amics de la Comunitat de Sant Egidi durant tot l'any. hi participen més de 200.000 persones de més de 70 països de tots els continents. Aquest any coincideix amb el 50è aniversari de la Comunitat de Sant Egidi.

Des de l'Església de Sant Carles Borromeu (convent de les Caputxines) "llençarem un fort missatge de pau i solidaritat en un temps en el que s'alcen murs i en el que massa pobres continuen sent víctimes de la indiferència. El dinar més bonic de l'any és possible gràcies a la generositat de moltes persones; mostra a tothom un món més humà en el que la pobresa i les dificultats de la vida no són una condemna si les vivim junts i intentem superar-les".

A Manresa es reuniran més de 300 persones, a l'església de les Caputxines i en dos altres espais de la ciutat.

A Barcelona, es reuniran més de 1.300 persones a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i en 7 altres llocs de Barcelona. També a Tarragona es faran varis dinars.

El Nadal a Europa està marcat per la crisi, però, sobretot, per la inseguretat que ens ha recordat el recent atac terrorista a Estrasburg. La resposta de Sant Egidi és preparar un dinar de Nadal més gran i solidari, amb gent diversa asseguda a taula.

Per col·laborar econòmicament en el dinar de Nadal podeu fer els donatius al número de compte ES74 2100 3000 1321 0293 1895