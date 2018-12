Una font de llum per als oblidats dels oblidats

Si l'Àfrica és el continent oblidat, els malalts mentals africans són els oblidats dels oblidats». Amb aquesta afirmació dramàtica, Grégoire Ahongbonon transmet la petició d'ajut per a la gran tasca que porta a terme, fa prop de 30 anys.

Els països del Sahel (al sud del Sàhara), al continent africà, són els que tenen més carències de desenvolupament i, per tant, més necessitat d'ajudes. L'índex de desenvolupament humà, que elabora Nacions Unides, mostra, en una classificació del 2017, que sobre un total de 188 països avaluats, Benín, la Costa d'Ivori, Togo i Burkina Faso ocupen els llocs més baixos, entre el 163 i el 184.

En aquests països és on es desenvolupa la tasca d'en Grégoire i de l'associació Saint Camille de Lellis: rescatar les persones amb malaltia mental de la degradació humana a què han estat sotmeses en el si de les seves famílies. Estigmatitzades i marginades, se les considera perilloses i es creu que estan endimoniades. Se les manté encadenades i apartades de la vida familiar i social. Al llarg dels darrers 30 anys, sense ajuts governamentals i amb la cooperació de diversos grups i associacions d'Europa i del Canadà, Grégoire ha bastit, des dels seus inicis a Bouaké (la Costa d'Ivori), una xarxa de centres d'acollida, tractament i rehabilitació en aquests quatre països. El ressò de la seva obra ha traspassat les fronteres del seu àmbit d'actuació i, el 2015, fou reconegut amb la distinció de «L'africà de l'any » pel diari nigerià Daily Trust.



La col·laboració des d'aquí

A les nostres comarques, fa molts anys que es coopera amb la Saint Camille. Va començar Aïma, una associació de Callús creada a partir del coneixement de la seva obra. Posteriorment, s'hi va afegir Moianès Solidari (amb Castellcir amb Tothom i Calders Solidari), que fa 12 anys ininterromputs que hi col·labora. Els successius projectes, al llarg dels anys, han tingut, també, la cooperació del món local, mitjançant els ajuntaments de Manresa, Castellcir, Artés, Moià, Calders i l'Estany.

En aquest marc de cooperació, el 2014 va començar el projecte Font de Llum per realitzar una instal·lació fotovoltaica en una granja agrícola d'Agoïta, a Benín. Inicialment, s'hi desplaçà el cooperador bagenc Jaume Domingo, expert en aplicacions d'energia fotovoltaica, per valorar in situ la petició de la Saint Camille de fer-hi una instal·lació d'energia solar. Es tractava d'aconseguir una millor qualitat de vida per als malalts que s'hi rehabiliten i formen professionalment, i un important estalvi en els costos de funcionament de les màquines de transformació de productes agraris de la granja, que fins aleshores funcionaven amb gasoli.

Una vegada dissenyat, va fer falta buscar finançament i adquirir els primers materials i, el gener del 2016, Domingo, amb altres col·laboradors, va iniciar la primera etapa del projecte, desenvolupat, en diferents fases, els anys 2016, 2017 i 2018. A partir de la primera, es va constatar que calia facilitar una correcta recepció de la televisió i tenir un accés estable a Internet. Gràcies a la col·laboració de la UPC i amb la participació del professor Jordi Bonet i alguns alumnes en diferents estades a la granja s'ha pogut fer realitat aquest projecte, que, a més a més, permet tenir des de Manresa un control remot de la instal·lació fotovoltaica. Aquest desplegament cooperatiu ha dut la vinculació al projecte de les associacions manresanes L'Era i Inshuti i el Col·legi d'Engi-nyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa. Els objectius inicials s'han assolit satisfactòriament i es pot constatar que s'ha produït una substancial millora de la qualitat de vida dels residents a la granja.

Les necessitats de la Saint Camille per fer front als múltiples reptes, en un entorn pobre i sense suports governamentals, ha portat els cooperants a intentar assumir nous projectes. Ara, Font de Llum, sense deixar el suport i la supervisió d'Agoïta, ha entomat el repte d'ajudar a fer viable un hospital situat al barri de Belleville, el més pobre de Bouaké, la segona ciutat en nombre d'habitants de la Costa d'Ivori. Es tracta de portar energia neta a aquest centre, destinat a la reinserció de dones amb malaltia mental, que ofereix serveis al barri (perruqueria, rentatge i planxada de roba, confecció, artesania i llar d'infants). Ara, s'hi vol muntar, també, un altre servei per al barri, un molí per moldre soia i moresc. Domingo ja ha avaluat les necessitats i n'ha redactat el projecte, i Aïma, amb la col·laboració de l'Era, està preparant la primera fase de la instal·lació.

Des de la Catalunya Central i amb una multiplicitat de col·laboracions, es dona suport a una entitat africana, dirigida i gestionada per africans, fet que entenem que reforça al valor de la cooperació. A més, Font de Llum cobreix un triple objectiu: assistencial, en l'àmbit de la salut mental; desenvolupador, atès que ajuda a millorar la qualitat de vida en una de les zones més pobres del planeta, i mediambiental, perquè difon i expandeix les energies renovables i, en escollir el projecte de Belleville, destinat a la reinserció de dones malaltes, es té en compte, també, la perspectiva de gènere.