L'energia que es consumeix a Manresa és 200 vegades superior a la que es produeix

La ciutat de Manresa consumeix més de 970.000 megawatts/hora (MWh) anualment, mentre que en produeix poc més de 5.000. Fets els càlculs, això vol dir que consumeix gairebé 200 vegades més energia de la que produeix. O també que només produeix el 0,5% de l'energia consumida. Per entendre la magnitud de les xifres, 1 MWh suposa una quantitat d'energia que pot donar electricitat a una mitjana de 330 llars en una hora.

Així, si el consum de Manresa va ser el 2016 de 976.488 MWh (vegeu gràfic), significa que la ciutat va consumir l'energia que gasten més de 97.600 habitatges en tot un any (a Manresa hi ha 32.926 habitatges residencials, segons dades del consistori). Aquesta despesa inclou, a banda del sector domèstic (i comercial), el sector serveis, el transport, els residus i l'aigua. No està comptabilitzat aquí, però, el sector industrial.

En xifres generals, el consum d'energia s'ha reduït l'11% entre el 2005 i el 2016 a Manresa. Per habitant, la despesa va ser el 2016 (l'últim any del qual se'n tenen dades) de 13,063 MWh. El 2005, en canvi, cada manresà va gastar 15,543 MWh. Aquesta reducció ha permès rebaixar les emissions al municipi el 19% entre el 2005 i el 2016. Mentre que el 2005 Manresa va emetre 340.892 tones de CO2, el 2016 la xifra es va situar en 276.975 tones. Al gràfic del costat es pot veure una comparativa del consum i de les emissions per sectors entre el 2005 i el 2016.

Cap a les 0 emissions



Són xifres que s'extreuen de l'estudi que ha fet l'Ajuntament en el marc de l'elaboració del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Manresa. És un document estratègic de planificació energètica i climàtica local que conté les accions que es duran a terme a la ciutat per complir (i superar, segons el govern local) els objectius establerts per la Unió Europea per al 2030 en matèria d'estalvi energètic i contaminació.

A través d'aquest document, que es preveu aprovar durant el primer trimestre de l'any vinent, l'Ajuntament vol preparar la ciutat per afrontar les conseqüències del canvi climàtic i assolir reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. És la concentració d'aquests gasos (els abocats de forma antròpica) la que provoca l'augment de la temperatura del planeta. El 2016 va ser l'any més càlid des de l'era preindustrial, amb una temperatura de la superfície terrestre que va arribar als 1,43 ºC per sobre de la mitjana registrada el segle XX. També es van batre rècords pel que fa a la concentració de gasos d'efecte hivernacle (GEH).

Aquell mateix any Manresa es va adherir al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia de la UE, una iniciativa per implicar el món local en la mitigació dels efectes i l'adaptació del territori al canvi climàtic. Les fites marcades per la UE són ambicioses: reduir les emissions el 40% el 2030, el 60% el 2040 i el 80% el 2050. És en aquest context que l'Ajuntament fa mesos que treballa en l'elaboració d'un pla municipal que inclogui un inventari de les emissions; un pla d'acció que quantifica les actuacions necessàries –de mitigació i d'adaptació– per assolir els compromisos establerts; una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques (vegeu pàgina 3); i una actualització cada dos anys dels valors assolits.

Només energies netes



Les xifres que consten al PAESC (es pot consultar complet al web www.manresa.cat/clima, on també hi ha disponible una enquesta ciutadana) han estat calculades per la Diputació de Barcelona. En el cas de les dades de producció d'energia, són estimades. S'han calculat a partir de la potència instal·lada a Manresa, que és de 1.871 kWh. El salt que hi ha entre la xifra del 2012 a la del 2013 (vegeu gràfic) no és real, sinó que és degut a una modificació del mètode de càlcul que va aplicar l'ens després de detectar un error en l'estimació de les xifres.

L'única xifra real que disposem és la de la potència instal·lada a Manresa, de 1.871 kWh. En base a això podem dir que l'energia que produeix el municipi serviria per alimentar 1.871 habitatges l'any, ja que de mitjana una llar té una potència d'1 kWh i consumeix 10.000 kWh cada hora. Són xifres calculades pels tècnics responsables de la realització del també anomenat Pla Clima.

L'energia produïda a la ciutat és renovable, ja que prové de la fotovoltaica i de la hidràulica, i no emet gasos. Si disseccionem la dada del 2016, observem (tot i que no apareix en el gràfic adjunt) que dels 5.212,34 MWh d'energia produïda estimada, el gruix prové de la hidràulica (3.756,49 MWh) i la resta és fotovoltaica (1.455,86 MWh). A Manresa no es produeix cap altre tipus d'energia.