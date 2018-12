Més de 67 milions previstos per instal·lar plaques solars

La generació d'energia renovable a Manresa és minsa (tal com demostren les xifres de la pàgina 2). La ciutat només produeix energia hidràulica i fotovoltaica, i les altres fonts (solar tèrmica, biomassa, geotèrmica...) no disposen de cap registre perquè són per a autoconsum.



Ara, arran del canvi de legislació propiciat pel Govern espanyol (RDL 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors), i després de la regressió en aquest àmbit a causa de l'anomenat impost al sol (derogat l'octubre), l'Ajuntament inclou en el seu document estratègic per al canvi climàtic una acció per a la implantació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en sostres municipals, amb horitzó al 2025 i una inversió prevista de 332.082 euros. Aquesta se sumaria a la inversió privada prevista fins al 2030, de més de 67 milions. D'aquests, 17 correspondrien a habitatges privats i 50 a naus industrials. Malgrat que les xifres s'han calculat per a un període d'implantació de més de vint anys (2009-2030), evidencien que el cost de dur a terme aquesta aposta per a les renovables és desorbitat.

Incentivar fiscalment la solar



Els propietaris de béns immobles destinats a l'habitatge que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar ja es poden beneficiar d'una bonificació del 30% de la quota de l'IBI durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació. El Pla Clima preveu bonificar, a més, la taxa per la llicència d'obres en cas d'instal·lacions d'energies renovables. Aquest incentiu fiscal també és previst per a les naus industrials que apostin per instal·lar mòduls fotovoltaics.



L'estudi energètic estima que si les prediccions d'inversió es porten a la pràctica, es podrien arribar a produir 5.750 MWh d'energia solar en habitatges privats i 8.634 MWh en naus industrials.



Ara hi ha 15 instal·lacions d'energies renovables en equipaments municipals, totes elles de solar tèrmica (a la imatge el vell Congost). Les darreres dades, del 2014, situen l'energia produïda per a autoconsum en 85,25 MWh, que representa tan sols el 0,009% de l'energia consumida a Manresa aquell any.