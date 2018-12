Que el que és essencial torni aquest Nadal

Perquè tornin alguns dels millors moments de la teva vida, regala't uns minuts, avui, per pensar-hi. Quin va ser l'últim Nadal en què vas ser realment feliç? El pots recordar? Quan va ser la dar-rera vegada que et vas sentir feliç de veritat? Ho tens?

Com et senties? Potser content, divertit, en pau, estimat? Tenies prou salut? Estaves sol o amb algú més? Quines actituds teves i de la gent alimentaven aquesta felicitat? Què estaves fent? Què acompanyava aquella felicitat? Tenien un preu? Tenien una marca?

Què, de tot plegat, era realment essencial en aquella felicitat? Dona't uns segons per imaginar què podries canviar mantenint aquesta plenitud: podries treure o canviar la marca de les coses i continuar sent feliç? Podries canviar el preu de les coses i encara ser feliç? Podries fer més senzilles aquestes coses o canviar-les i ser feliç? Podries fer una altra cosa, potser més senzilla o menys material, i ser feliç? Podries estar amb altres persones? Podries estar malalt i adolorit i ser feliç? Podries tenir actituds tancades o negatives i continuar sent feliç? Podries sentir-te insatisfet, trist, cansat, intranquil o menyspreat i ser feliç?

Perquè tornin més dels millors dies de la vida de la gent, recorda una cosa: la felicitat de cada persona és tan important com la teva, i, en aquest planeta globalitzat i amb recursos socials i ecològics limitats, el que comprem o consumim té un impacte en la vida de moltíssimes persones arreu del món, en la qualitat de la seva feina, en la seva salut, en els ingressos indispensables de la seva família, en el seu temps lliure, en la seva possibilitat de viure en pau, en els seus ecosistemes i la viabilitat de la seva vida.

Fes un canvi per a la teva felicitat i la de la resta de gent: deixa de comprar productes fets amb feines precàries, malalties laborals, salaris miserables, jornades esgotadores i destrucció ambiental. Decideix-te a ser més feliç amb menys, gaudeix de les actituds i de les persones que et fan feliç, cuida tot el que ja tens, i compra productes d'economia solidària, Comerç Just i empreses socials i ambientalment responsables, que paguin un preu i salaris dignes per a qui produeix de manera ètica allò que realment necessites. Tots tenim opcions: a partir d'aquest Nadal, cuida i regala el que sigui essencial. Més informació a www.casaflorsirera.wordpress.com i a www.opcions.org.