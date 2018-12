El transport només ha reduït el 4% les emissions i el consum

?El compromís de l'Ajuntament és reduir el 42% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030. Això vol dir passar de 4,85 tones de CO2 per habitant l'any 2005 a 2,81 tones per habitant l'any 2030. Si mirem les xifres per sectors, s'observa que el que més energia consumeix (50,4%) i alhora emet més gasos (46,8%) és el del transport. El segueixen el domèstic (29,9% del consum i 27,2% de les emissions) i el terciari (19,7% del consum i 21% de les emissions). En el cas del domèstic, és el que ha tingut una davallada més gran: ha reduït el consum el 23% i les emissions el 31% (probablement per la pròpia evolució tecnològica), mentre que en el sector del transport (representant el 40% de les emissions) la rebaixa ha estat de només el 4% (consum i emissions).