350 ancians, immigrants i infants participen al dinar de Sant Egidi a Manresa

Gairebé 350 persones van participar en el dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a Manresa.

Dividits en tres espais, l'Església de Sant Carles Borromeu (Caputxines), la Sala Gòtica de la Parròquia de la Seu i el menjador de l'Escola Joviat, van ser acollits ancians, refugiats, nous europeus, infants i les seves famílies.

El dinar va ser possible gràcies a la participació de més de 300 voluntaris que es van encarregar de preparar el menjar, buscar regals, decorar els espais, parar taula i servint l'àpat.

El membre de la comunitat de Sant Egidi Pere Sobrerroca ha explicat que ha estat el lligam d'amistat el que va portar totes aquestes persones a seure a taula juntes.



50 anys de la Comunitat

La Comunitat de Sant Egidi és una associació pública de laics de l'Església Catòlica fundada a l'església de Sant'Egidio a Roma el 1968.

Sobrerroca destacava les paraules d'una anciana que va explicar que «avui pensava que estaria sola i estic acompanyada de molts amics».

Altres ancians ho reblaven dient que, per a ells, era el millor dia de l'any. Un esperit que es va verbalitzar amb aquest brindis: «Aquest és un moment de família perquè l'alegria del Nadal la busquem junts, units amb amics i amb tots els pobles de la terra, on ningú no és exclòs. Pensem especialment en els migrants, en aquells països que pateixen pel drama de la guerra i la violència que busquen la pau, en tants pobres arreu del món, com en els 77 països del món on avui més de 240.000 persones seuen a taula convidats per Sant'Egidio. Ho diem avui i ho direm el proper 1 de gener començant l'any amb un gest de pau».

La jornada es va acabar amb l'arribada del Pare Nadal que va fer un regal a cadascun dels convidats.