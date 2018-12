Aparells que sobreviuen al pas dels anys

No apareixen en els mil i un anuncis de televisió ni tampoc a cap catàleg promocional, però mai no passen de moda. Els clients en continuen comprant, malgrat el pas dels anys, i es resisteixen a marxar de les prestatgeries dels establiments d'electrodomèstics. Sobreviuen a les modes. Una gran quantitat de petits transistors de tota la vida que se sintonitzen amb una rodeta o mòbils com els de fa quinze anys, que només poden guardar contactes i s'hi pot trucar, han estat embolicats les darreres setmanes per convertir-se en regals de Nadal. Els responsables dels establiments asseguren que encara molta gent n'utilitza i són aparells barats en comparació dels productes estrella, que molts cops tenen un futur incert en el mercat.



«Per molts patinets que arribin a l'establiment, el que marxa abans són les ràdios de sempre i poden ser en un bon regal per Nadal», explica l'encarregat d'Activa Márquez de Manresa, Mario Márquez, i destaca que els petits transistors, d'un estil semblant als que utilitzaven els avis per escoltar el futbol o les notícies, continuen tenint una vida comercial important «perquè són productes pràctics», i no només en compren avis, sinó clients d'edats molts diverses. A banda dels transistors, que costen uns 20 euros, també hi ha radiocassets. «Suposo que hi ha gent que encara utilitza els vells cassets, tot i no haver-n'hi al mercat, perquè continuo venent els reproductors», assegura.

Mòbils com walkie-talkies



La gamma de regals vintage és àmplia i a les prestatgeries dels establiments d'electrodomèstics i de les especialitzades en telefonia encara hi ha models de mòbil als quals en cap cas es pot aplicar el terme smart, perquè, lluny de ser aparells intel·ligents, només guarden contactes i simplement serveixen per trucar. Costen uns 20 euros. Són mòbils amb una estètica semblant als walkie-talkie que, sobretot, compren persones grans perquè són molt fàcils d'utilitzar. «Sobretot hi ha models de la marca Alcatel i se'l queden persones grans que no fan servir Whatsapp i només el volen per trucar», explica el responsable de la botiga de telefonia mòbil Naba Mobil de Manresa, Abdul Wahb.



Són productes de telefonia que no tenen res a veure amb els nous smartphones i, de fet, juguen a una altra divisió. I és que els nous models mòbils costen, de mitjana, uns 200 euros, deu cops més que els de tota la vida. «Nosaltres en tenim perquè encara hi ha molta gent que en compra. Tenen, a més, números grans i una pantalla fàcil de llegir. El seu ús és molt intuïtiu i, per tant, són fàcils de fer servir», destaca Whab.



En l'àmbit del joguina, també n'hi ha de clàssiques que mai fallen, malgrat que els infants sempre volen les que apareixen a la televisió i esdevenen moda per Nadal. A la clàssica botiga Joguines Valls, al car-rer Urgell de Manresa, tenen ninos i jocs que són novetat, però la responsable de l'establiment, Francesca Valls, coneguda com a Paqui, assegura que les cuines per jugar encara continuen tenint molt d'èxit. «Al contrari, hi ha joguines que estan molt de moda que s'exhaureixen aviat de les botigues i, en canvi, continuem venent les joguines de sempre, com les nines», afirma.



Als establiments de Joguiba s'hi han acostat pares interessats en joguines de tota la vida. «Tenim joguines de peces de fusta, com si fossin d'abans, que tenen molt d'èxit entre pares que busquen jocs simples, sense tanta electrònica. Hi ha des de figures fins a jocs per calcular amb aquestes peces», explica la responsable dels establiments, Anna Farrés.



Els propietaris d'establiments d'electrodomèstics i de joguines tenen clar que per sobre de les modes i les noves tendències, marcades per importants campanyes publicitàries, hi ha el pragmatisme i la funcionalitat dels productes, i aquests esdevenen candidats perfectes per ser regals de Nadal.