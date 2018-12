La Comunitat de Sant Egidi de Manresa reunirà 300 persones al dinar de Nadal

La Comunitat de Sant Egidi reunirà enguany 300 persones pel dinar de Nadal. El punt central de la trobada, que reuneix gent diversa com persones amb problemes econòmics, sense sostre, ancians o nouvinguts, es durà a terme al convent de les Caputxines del car-rer Talamanca. També hi haurà 2 espais més de la ciutat on se celebrarà el dinar. Els preparatius van a càrrec de voluntaris.

Segons la comunitat de Sant Egidi a Manresa, «des de l'església de Sant Carles Borromeu, el convent de les Caputxines, llançarem un fort missatge de pau i solidaritat en un temps en què s'alcen murs i en què massa pobres continuen sent víctimes de la indiferència. El dinar més bonic de l'any és possible gràcies a la generositat de moltes persones; mostra a tothom un món més humà en què la pobresa i les dificultats de la vida no són una condemna si les vivim junts i intentem superar-les».

Sant Egidi celebra el dinar de Nadal arreu del món. És una tradició que va néixer el 25 de desembre del 1982 a la basílica de Santa Maria de Trastevere, a Roma, amb un petit grup d'avis i àvies i sensesostres. Avui ja reuneix més de 200.000 persones en 70 països. Enguany coincideix amb el 50è aniversari de la comunitat.