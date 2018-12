L'embús, el convidat molest de Nadal

Cues per entrar i sortir de Manresa a la carretera de Vic

Els embussos de cotxes es van convertir ahir en l'incòmode convidat de les festes de Nadal. Els principals accessos al centre de Manresa van quedar col·lapsats, els aparcaments van encendre el rètol de complet i acostar-se al mig de la ciutat, com pretenien molts conductors possiblement per fer les darreres compres just abans del dia de Nadal, requeria paciència.

Des de mig matí la carretera de Vic de Manresa, sobretot d'entrada a la ciutat, va començar a registrar cues importants des de més enllà del pont de Ferro que es complicaven en cruïlles habitualment difícils, com la del carrer Sant Cristòfol. La rotonda de la Bonavista, que va viure el seu primer Nadal, va engolir amb prou feines el trànsit que s'hi acostava, i les cues continuaven carretera de Vic avall en direcció al centre. Però també cap al Passeig. A banda i banda. El Guimerà va estar ahir tallat al trànsit, però els vianants, molt nombrosos durant tot el cap de setmana i també ahir, havien de conviure amb el bus urbà.