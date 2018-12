Com més temps passa, més clar queda que s'ha executat una maniobra dilatòria

Fa gairebé 3 anys que els antics amos de la fàbrica dels Polvorers la van cedir a la Fundació

L'Ajuntament de Manresa va obrir expedients, va fer requeriments i va tramitar sancions als antics amos de la fàbrica dels Polvorers, que van driblar d'administració fent una cessió a l'entitat Ibn Battuta, que ha seguit, fins ara, exactament pel mateix camí.

Cal recordar que la cessió, de fet, es pot considerar una autopassada.

El mes de juny del 2016 va canviar la propietat, que va passar de la família Palou Godall a la Fundació Ibn Battuta, que en aquell moment tenia com a vicepresident Ramon Palou, un dels expropietaris dels Polvorers, cònsol honorari de Guinea Bissau.

Va ser arran del canvi de titularitat que l'Ajuntament va notificar, un altre cop, el requeriment de l'ordre d'execució de les obres necessàries per aturar la degradació de l'element patrimonial.

D'altra banda, l'Ajuntament sí que ha dut a terme modificacions de les previsions urbanístiques del sector per facilitar-ne el desenvolupament i que atorga als amos del sòl un increment del sostre edificable de 2.977 metres quadrats i s'obté un augment de sòl públic de 3.466 m2.

L'equip de govern ha defensat sempre fins ara l'interès públic de l'operació, però si posa en marxa la maquinària per a l'execució d'obres de forma subsidiària l'escenari serà un altre.

Per una part, l'Ajuntament té compromesos els seus recursos en múltiples intervencions que han quedat fixades en el pressupost municipal del 2019 i entre les quals no hi ha les obres que s'han de dur a terme als Polvorers.

D'altra banda, un cop l'Ajuntament aconsegueixi els recursos i posi en marxa les obres la Fundació Ibn Battuta no serà qui piloti la intervenció sinó que durà el timó el mateix govern municipal, una situació que pot propiciar múltiples desacords.