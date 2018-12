El patinet elèctric i el robot aspirador són els regals estrella de les festes nadalenques

Fa mesos que se'n veuen pels car-rers. Però les vendes de les botigues d'electrodomèstics de Manresa apunten que, a partir d'aquest Nadal, hi haurà més ciutadans desplaçant-se amb patinet elèctric per recórrer distàncies curtes. El giny sobre rodes s'ha convertit en el regal estrella de les festes, juntament amb el robot aspirador. Tot i que molts ajuntaments han de decidir encara per on han de circular els patinets, i així evitar conflictes amb els vianants, les vendes dels establiments durant la campanya nadalenca cor-roboren l'èxit d'aquest mitjà de transport alternatiu.

«Molts clients diuen que el volen per anar a la feina o altres desplaçaments diaris. El perfil de client que n'ha comprat és molt heterogeni, tot i que les persones d'entre 30 i 40 anys són les que s'hi han mostrat més interessades», explica la responsable de Miró de Manresa, Laura Esteban. Tot i que el preu varia, segons la marca i el model, els patinets elèctrics costen poc més de 100 euros. El patinet elèctric té èxit sobretot a les zones més urbanes i, tot i triomfar aquest Nadal, responsables de botigues d'electrònica de Manresa assenyalen que el patinet té més sortida en ciutats amb un nombre gran d'habitants, com Barcelona.

«Tothom en parla i se'n venen, però també és cert que hi ha molta gent que s'espera a veure quin serà el futur del patinet. La gent en compra per anar a la feina o a la universitat, però la popularització és més gran a Barcelona que a Manresa», explica Mario Márquez, d'Activa Márquez. Tot i això, s'espera que els Reis d'Orient siguin generosos amb moltes famílies de la regió central i que regalin molts d'aquests giny sobre rodes. N'hi ha diferents tipologies, i també n'hi ha de preparats per a infants amb limitació de velocitat.

L'altre producte estrella dels establiments d'electrodomèstics són els robots aspiradors, el nou giny domèstic que detecta on hi ha brossa i l'aspira silenciosament. «És l'altre regal estrella d'aquestes festes i moltes famílies n'han comprat perquè és un dels nous aparells útils per a la vida diària que fan el dia a dia més fàcil», afegeix Esteban, de Miró.

La robòtica com a joguina

Els aspiradors no han estat els únics regals que han demostrat que la robòtica ha entrat en la vida quotidiana de les famílies de Manresa, i d'arreu. Als establiments de Joguiba afirmen que una de les gammes de joguines que tenen més èxit són, precisament, les de robòtica. Anna Farrés, una de les responsables dels establiments especialitzats en joguines, diu que «molts nens grans demanen robots que es puguin programar, que amb els botons li puguis ordenar que camini uns metres, reculli una pilota i te la porti», explica. Es tracta d'un producte destinat més aviat a adolescents o nens més grans, que ja l'any passat va experimentar un creixement important de vendes i que enguany manté un interès creixent.

La venda de joguines durant la campanya de Nadal s'ha mantingut com l'any passat. Malgrat que en les setmanes prèvies hi ha jornades amb una forta incidència per al comerç, com el Black Friday o els diumenges en què els establiments obren, la responsable de Joguiba assegura que el gran volum de vendes es fa en els dies previs al 25 de desembre i per aquest motiu el gruix de clients i la majoria de compres han tingut lloc els darrers dies, amb un ritme frenètic a l'establiment.

Aquest ha estat un dels anys en què els dinosaures han tornat a regnar en el món infantil, fins al punt que els clients de Joguiba poden trobar, un cop entren a l'establiment gran de la carretera de Vic, un tiranosaure que dona la benvinguda amb un rostre desafiador, però que encanta als més menuts. Les nines Bellies i qualsevol giny vinculat amb la màgia i els ninos de Harry Potter també han tingut èxit.

Competència local a Amazon

El comerç virtual que ofereixen companyies com Amazon està seduint cada cop més els Reis d'Orient per portar les joguines a les llars, i aquest nou hàbit de consum ha forçat els negocis locals a ser presents a la xarxa. És el cas de Joguiba a Manresa, que també ven joguines a través de la pàgina web des de fa cinc anys. «La venda on-line no ha parat de créixer. L'augment més important de vendes virtuals va ser l'any passat, i ara mantenim aquesta línia de negoci», afegeix la responsable de Joguiba a Manresa.

La nova botiga on-line no fa reduir el nombre de clients que es desplacen a les botigues de joguines. Les darreres setmanes als establiments de Joguiba s'hi han vist pares mirant i remenant amb els fills les muntanyes de joguines. És una activitat d'oci prenadalenc per a nombroses famílies. Per a l'encar-regada de Joguiba «aquesta nova modalitat de compra no és una tendència, sinó que ha arribat per quedar-se» i té clar que en els propers anys «hi haurà un creixement de les vendes a través d'Internet», tal com han anat experimentant des que van obrir la botiga virtual. Els clients que compren per Internet són principalment famílies joves, tot i que el perfil és cada cop més heterogeni.