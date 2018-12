Trenta mesos incomplint l'ordre per aturar la degradació dels Polvorers de Manresa

Ni fan obres ni paguen les multes. La Fundació Ibn Battuta, propietària de l'antiga fàbrica situada a la carretera Vella de Barcelona no mou fitxa per aturar la degradació d'aquest Bé Cultural d'Interès Local pel Catàleg de Patrimoni de Manresa.

Ja acumula 7.700 euros en multes impagades imposades per l'Ajuntament per fer complir la resolució de 10 de juny del 2016 en què es va ordenar a la Fundació Ibn Battuta la presentació d'un document tècnic que concretés diverses mesures que cal executar: neteja de la runa, eliminació d'elements inestables i concreció de mesures per evitar els efectes negatius de l'aigua sobre els elements constructius i estructurals de l'edifici.

Trenta mesos després, segons ha informat l'equip de govern, Ibn Battuta no ha complert l'ordre d'execució i únicament va presentar una comunicació per netejar herba i retirar runa.

Durant els darrers 2 anys i mig, l'Ajuntament els ha anat imposant tres multes coercitives, l'una rere l'altra, per un import total de 7.697,19 euros. No han pagat cap de les multes. La primera va tenir un import de mil euros i les sancions han anat augmentant d'import sense que hagin tingut cap incidència, fins ara, en el procés.

L'Ajuntament farà una resolució d'advertiment d'execució subsidiària immediatament, per uns 15 dies, i després de festes, si l'incompleixen, el govern municipal iniciarà el procés per actuar subsidiàriament.

Això vol dir que serà l'Ajuntament qui executi les obres necessàries per assegurar la solidesa estructural de l'antiga fàbrica i, després, passarà la factura al propietari de la fàbrica, del segle XIX, que és a mig camí de l'estació de la Renfe i can Poc Oli, situada al marge dret del Cardener, davant de Sant Pau. Fa anys en van robar bigues de ferro que en sostenien l'estructura i va quedar mig esfondrada.

El problema que ara es genera amb l'execució subsidiària de l'Ajuntament fa anys que s'arrossega, però, ara, el bé consta a nom de la Fundació Ibn Battuta.

Abans de l'entrada en escena Ibn Battuta ja hi havia hagut tota una història de requeriments, ordres d'execució i recursos.