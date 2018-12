Althaia implanta un nou model d'atenció telefònica per a pacients urològics

La Fundació Althaia porta a terme un projecte de seguiment telefònic adreçat a pacients urològics que té per objectiu millorar l'atenció dels usuaris, que eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital i poden ser atesos sense alterar el seu dia a dia.

Alhora, permet disminuir la pressió assistencial a l'àrea de consultes externes. Aquesta iniciativa va rebre el premi a la millor comunicació oral en el XXI Simposi de la Societat Catalana d'Urologia 2018.

Els pacients que es poden beneficiar d'aquest seguiment són aquells que requereixen la repetició periòdica de proves de control, tant per patologia benigna com maligna, i que no precisen de la pràctica d'exploració física a cada visita. El seguiment no es proposa en pacients complexos o que requereixen visita mèdica, que continuen rebent una atenció presencial.

El metge truca el pacient

El dia i hora previst a l'agenda del professional, el pacient rep la trucada del metge i, un cop identificat, és informat dels resultats de les proves. A continuació el professional aconsella sobre el següent pas a seguir. En cas que el facultatiu ho cregui oportú o que l'interessat ho sol·liciti, el pacient pot tornar a la visita presencial en un curt període de temps.

Després d'un any des de l'inici del projecte, el 99% dels pacients contesten la trucada a l'hora prevista, la duració mitjana per trucada és de 4 minuts i l'acceptació del model d'atenció és molt alta, segons el comunicat fet públic per la Fundació Althaia.

En alguns professionals d'Urologia, l'atenció telefònica ja suposa fins al 20% de l'activitat assistencial a nivell de consultes.

El projecte, impulsat pel servei d'Urologia d'Althaia amb la col·laboració dels serveis de Gestió de Pacients i Transformació Digital, Sistemes d'Informació i TIC de la institució, permet fer altres actuacions com receptar, activar el diagnòstic ràpid, fer interconsultes i donar l'alta.

Aquest projecte és un exemple de l'aposta que fa la institució per la implementació de nous models d'atenció que facilitin la relació entre usuaris i professionals i que alhora evitin desplaçaments i redueixin la pressió assistencial.

Aquests nous models s'aniran ampliant gràcies a l'ús de les noves tecnologies com és el cas de La Meva Salut i l'App d'Althaia.