Cavalcada de Reis de Manresa 2019: horari i recorregut

La cavalcada de Reis de Manresa començarà enguany a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc i repeteix l'itinerari que es va estrenar el 2016, amb el recorregut a peu dels Reis i les principals figures des de Sant Domènec a la plaça Major, passant pel carrer del Born i Sant Miquel. Les carrosses dels tres Reis, estrenades l'any passat, han millorat la il·luminació, i s'estrenen noves coreografies. A partir d'aquest dissabte, el Carter Reial s'instal·la davant de l'Ajuntament, amb ampliació horària per reduir cues.

La cavalcada, organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa, tindrà com cada any una durada aproximada entre dues hores i dues hores i mitja. Des del 2015 passa pel carrer Guimerà enlloc del primer tram del Passeig, i repeteix el recorregut a peu iniciat el 2016 per part de les principals figures: els Reis baixaran de les seves carrosses a la carretera de Vic, cantonada Muralla del Carme, i a partir de la plaça Sant Domènec enfilaran pels carrers del Born, plana de l'Om i carrer Sant Miquel fins a la plaça Major.



Recorregut sencer de la Cavalcada de Manresa 2019



El recorregut complet serà: Muralla Sant Francesc, Muralla Sant Domènec, carrer Guimerà, Crist Rei, passeig Pere III, Plaça Onze de Setembre, plaça Bonavista (tot per la via lateral dreta), carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d'aquí, les figures principals de la cavalcada (Carter Reial, Àngel, els tres Reis d'Orient i les seves respectives comitives i abanderats, més la Pubilla i l'Hereu de Manresa), faran un recorregut a peu per la plaça Sant Domènec, carrer del Born, plana de l'Om, carrer Sant Miquel i plaça Major.