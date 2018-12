A la clatellada d'11,1 milions de la sentència de les Saleses cal afegir-ne1,5 d'interessos

La partida més gran destinada a inversió del pressupost del 2019 de l'Ajuntament de Manresa és la d'1,7 milions d'euros per pagar sentències judicials, de la qual 1,5 milions seran per afrontar una altra anualitat de la sentència per l'expropiació d'un terreny al carrer de les Saleses, al barri de les Escodines. El total de la sentència seran 11,1 milions d'euros als quals caldrà sumar els interessos, que el govern municipal calcula que seran d'uns 1,5 milions. La clatellada sumarà a l'entorn de 12,6 milions.

L'import dels interessos, segons ha calculat l'Ajuntament, serà similar al d'una de les anualitats en què s'ha fraccionat el pagament de la sentència.

Cal recordar que els amos del solar de 5.200 m2 al carrer Saleses número 9, al darrere de les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig, van instar-ne l'expropiació després de passar el termini legal d'afectació urbanística sense que el govern municipal mogués fitxa. No es van posar d'acord en el preu i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va marcar el preu en 1,1 milions d'euros més interessos, en sentència confirmada pel Tribunal Suprem.

Per fer front a la descomunal clatellada pel terreny ple de canyes i amb un fort desnivell al barri de les Escodines, l'Ajuntament va pactar un pagament a terminis. Entre el 2014 i el 2020, l'Ajuntament pagarà 10,7 milions d'euros als quals cal sumar els 347.529 euros que va ordenar transferir als amos del solar el 8 de juny del 2011, que era la quantitat que considerava que valia el solar.

Entre 0,3 milions i 12,6 milions hi ha una disparitat de criteri de 12,3 milions.

La clatellada s'apama millor quan es compara amb el cost d'actuacions com els 12 milions del Kursaal, els 12 milions del Centre Tecnològic o els 15 milions del Casino (inclosos els 8,3 del cost de l'expropiació), sobretot si es té en compte que per fer aquestes obres hi van posar diners altres administracions i ara ho ha de pagar tot l'Ajuntament.