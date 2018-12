Original sortida de cap d'any per anar a veure com s'enlairen 300 esplugabous

Meandre, l'associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i el Pla de Bages, organitza per a aquest diumenge, dia 30 de desembre, una sortida molt original i que entusiasmarà els amants de l'ornitologia. L'objectiu: observar com es desvetllen i emprenen el vol 300 esplugabous. Dirigirà la sortida el biòleg Ferran Fitó.

Les persones interessades cal que siguin a les 7 i 20 del matí a l'aparcament del Pont del Congost, des d'on es farà la sortida al cap de cinc minuts. De 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí, es farà l'observació de la joca d'esplugabous, i de 2/4 de 9 a 2/4 de 10, la identificació dels ocells del parc fluvial. Cal portar robar d'abric, guants, barret i prismàtics, i es recomana dur un termos amb beguda calenta.

No cal inscripció perquè l'activitat és gratuïta.