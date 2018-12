El pessebre del Pont Llarg atrau més de 2.500 visitants

El pessebre vivent del Pont Llarg, a l'entrada del barri del Poal de Manresa, s'ha convertit en un dels principals reclams del dia de Sant Esteve per al públic familiar. 2.500 persones van visitar ahir la proposta nadalenca, que va estrenar un nou recorregut. També va renovar decorats com el de l'establia, noves escenes i la teatralització en algunes d'elles, a més a més de la introducció de projeccions en quadres com el de l'Anunciació. L'organització és de la comissió del pessebre de la parròquia de l'Esperança, que es mostrava satisfeta per la resposta.

Ja abans que obrís les portes, a les 6 de la tarda, hi havia cua de gent que s'esperava just a l'entrada del camí de Joncadella, al final de l'avinguda Universitària.

Un cop es va obrir al públic, els visitants van trobar més de 200 figurants repartits en una vintena d'escenes que podien contemplar mentre passejaven. Sota els arcs del Pont Llarg, construcció que porta aigua de la Sèquia als regadius del Poal, hi havia mostra d'oficis antics. Més enllà, l'hostal on Josep i Maria intentaven trobar allotjament i, seguint el recorregut, l'establia amb bou i mula inclosos, i la tenda dels Reis d'Orient. A l'era del cal Ti es podia veure un temple jueu, el palau d'Herodes, una escena de l'Anunciació i els usurers. Un campament de soldats romans donava pas, al camp del darrere del Pont Llarg, al poble i a diferents escenes de la vida quotidiana. Entre aquestes una de nova: la dels vinaters, amb àmfores colgades de terra tal com es feia fa 2.000 anys per conservar el vi. El repte per als més menuts era trobar el caganer. També podien fer cagar el tió i visitar el patge reial.