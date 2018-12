Les carrosses dels tres Reis d'Orient de Manresa estrenaran una nova il·luminació

Les carrosses que utilitzaran els Reis d'Orient durant la seva visita a Manresa tindran una nova il·luminació. Inspirades en els edificis del Kursaal, el Casino i la Seu, es van estrenar l'any passat, quan Televisió de Catalunya va fer la retransmissió de la cavalcada des de Manresa. Amb la nova il·luminació se'ls vol donar un efecte tridimensional.

És la principal novetat de la cavalcada que se celebrarà el pròxim dissabte 5 de gener, juntament amb noves coreografies i una nova carrossa, la dels Somnis, del projecte Invulnerables. També serà a la cercavila la mascota del Baxi Manresa.

Més de 900 persones i 17 car-rosses formaran la comitiva de benvinguda als Reis d'Orient. La cavalcada és organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa. La presentació es va fer ahir amb la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i Imma Torrecilla i Judith Ruiz, de l'Agrupació.

Es calcula que durarà entre dues hores i dues hores i mitja, i repetirà el recorregut dels darrers anys. També el tram a peu que faran les principals figures de la mostra. Tal com es va començar a fer el 2016, els Reis d'Orient baixaran de les seves carrosses a la cruïlla de la carretera de Vic amb Muralla del Carme. A partir d'aquí aniran a peu per Sant Domènec per continuar pel carrer del Born, Plana de l'Om i carrer Sant Miquel per arribar a la plaça Major, on sortiran al balcó de l'ajuntament.



Començarà a les 6 de la tarda

La cavalcada començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc. Continuarà per la Muralla de Sant Domènec, el carrer Guimerà, Crist Rei, passeig de Pere III, plaça Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça de Sant Domènec, per continuar a peu.

En primer lloc hi haurà les car-rosses de fantasia. A continuació la de l'hereu i la pubilla, la de l'àngel, la del carter reial i finalment les carrosses dels tres Reis d'Orient amb els seus respectius banderers, torxers i patges. Tancarà la cavalcada, com a comiat simbòlic de l'any de la Capital Cultural Catalana, una carrossa amb el pont que van decorar nens i nenes ara fa un any en un taller impartit per l'artista Susana Ayala.

L'organització ha convidat tothom a acompanyar els Reis d'Orient amb fanalets al llarg de tot el recorregut, i a encendre el llum dels mòbils per rebre'ls a la plaça Major, especialment quan surtin al balcó.



Demà arriba el patge reial

Abans que els Reis d'Orient, però, arribarà a Manresa el seu emissari, el príncep Assuan. Ho farà demà, dissabte. A 1/4 de 6 de la tarda serà a Crist Rei, des d'on, acompanyat d'un seguici musical, es dirigirà a la plaça Major, on s'estarà un dia més que no pas els anys anteriors. El dia 30 i els dies 1, 2, 3 i 4, cada tarda de 2/4 de 6 a les 8 del vespre, dos carters reials recolliran les cartes dels infants.

També cada dia, excepte el 31 que és Cap d'Any, hi haurà activitats a la plaça Major de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, com jocs populars i tradicionals, actuacions musicals, danses i un parc d'aventures per a infants de 2 a 10 anys. A més a més es duran a terme tallers gratuïts familiars de circ, de cal·ligrafia àrab, cantades de nadales, actuacions i la visita dels capgrossos del Lluquet i el Rovelló.

Aquestes activitats han estat organitzades per amenitzar l'estona d'espera per veure el carter reial i fer caliu a la plaça. Són a càrrec de la mateixa Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, i de l'Associació de Veïns del Barri Antic.