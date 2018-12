L'Ajuntament de Manresa paga al Bisbat de Vic 58.800 euros per promocionar la Seu

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el rector de la Basílica de la Seu, mossèn Jean Hakolimana, han signat dos convenis de col·laboració pels quals l'Ajuntament de Manresa atorga dues subvencions per un total de 58.800 euros al Bisbat de Vic per promocionar i donar a conèixer el patrimoni de la Basílica de la Seu i, d'aquesta manera, fomentar el seu turisme.

L'acte de signatura ha comptat també amb l'assistència del regidor de Turisme i Barris de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet.

Millora de l'oficina d'atenció

El primer conveni de col·laboració consta d'una subvenció de 50.000 euros, finançats per l'àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona, que aniran destinats al finançament de les obres de millora de l'atractivitat turística a la Basílica de la Seu, principalment a l'adequació d'una nova oficina d'atenció al visitant.

Pel que fa al segon conveni, l'Ajuntament atorga una subvenció nominativa de 8.800 euros per al finançament de despeses de personal d'atenció i també per a la millora d'espais destinats a la visita turística, com les guies, l'enllumenat dels diferents retaules i l'accés al museu i la cripta.

Les dues parts signants consideren d'especial importància promocionar des del punt de vista turístic el patrimoni històric, cultural i religiós de la Basílica de la Seu per ser un dels exemples més representatius del gòtic català i símbol d'especial importància de la capital de Bages