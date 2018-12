L'estació accessible de Manresa, cada dia més a prop

L'estació de tren de Manresa disposarà ben aviat d'ascensors. Un esforç important per a Renfe i un gran pas per a l'atenció al client i l'accessibilitat. Perquè la nova estació del municipi, en ple procés de remodelació i millora, és la pionera de tota la xarxa de Renfe a incorporar el nou model ideat per a les estacions de rodalia de Barcelona. Les obres inclouen millores al vestíbul i a l'accés a les andanes per optimitzar l'ús dels espais i millorar en matèria d'accessibilitat.

Aquest renovat model està dissenyat «per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social», informen fonts de Renfe. En concret, les millores iniciades a Manresa –amb un pressupost d'1,4 milions d'euros i un termini d'execució d'11 mesos- té un dels seus focus a la zona d'atenció, venda i informació. En aquest nou espai, adaptat especialment a les característiques de cada estació, es preveu una unificació de les màquines autovenda així com dels elements d'informació sobre el servei de Rodalies de Catalunya (mapes, zones tarifàries, preus, informació d'interès comercial). Com que es perden les tradicionals taquilles, la nova estació inclourà una zona per al personal d'informació a l'estació amb la finalitat d'oferir un servei directe al client.

Foto: Óscar Bayona

Millores en l'accessibilitat a l'estació



En el pla de l'accessibilitat, el projecte inclou, a més de la instal·lació dels ascensors a cadascuna de les andanes, la renovació de les escales per suavitzar el pendent i incorporar un replà i la creació de rampes adaptades per accedir a l'edifici de l'estació. També es col·locarà un paviment podotàctil

–paviment amb uns relleus establerts per ser reconeguts pels bastons dels invidents– amb direccionament al llarg del vestíbul i andanes de l'estació.

Els treballs inclouen igualment tasques de recreixement de l'altura de les andanes per arribar als 68 centímetres sobre la cota del carril. Així els viatgers podran entrar al tren al mateix nivell sense haver d'enfrontar-se a desnivells moltes vegades insalvables, com passava. A més, s'allargarà l'andana fins a 200 metres per facilitar l'estacionament de trens de més capacitat.

Amb aquestes obres, la nova estació de Manresa serà completament accessible i molt més còmoda i amigable per a tots els viatgers. Perquè encara que el símbol universal de l'accessibilitat és la figura d'una persona en cadira de rodes, és important recordar que persones amb mobilitat reduïda són totes aquelles que permanentment o temporalment tenen limitada la capacitat de moure's. L'accessibilitat es refereix al conjunt de característiques relacionades amb la mobilitat, la comunicació i la comprensió que han de tenir els municipis –i també els seus serveis i equipaments– per poder ser utilitzats per totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, és a dir, persones amb diversitat funcional.

Els qui es desplacen en cadira de rodes es beneficiaran de les millores a l'estació de Manresa, però també cal sumar-hi les persones amb altres discapacitats físiques, amb ceguesa o deficiència visual, i les que per factors cronològics (ancians) i circumstàncies transitòries (embaràs, lesions temporals, etc.) es veuen afectades per problemes d'accessibilitat.



Renfe accessible



Segons dades de Renfe, la companyia ferroviària ha invertit més de 30 milions d'euros en accessibilitat als serveis de Rodalies de Catalunya al llarg del 2017 per millorar l'accés a les seves instal·lacions, trens i estacions, i els sistemes d'informació i atenció al client. «El 61% dels trens ja són accessibles a persones amb mobilitat reduïda gràcies a les reformes de 22 unitats del model de tren 447 dutes a terme el 2017, que se sumen al conjunt de trens Civia de Renfe, que ja són completament accessibles», informen.

Les modificacions a les estacions de Rodalies s'emmarquen en el pla d'estacions que ha establert Renfe, per al qual es preveu una inversió de 100 milions d'euros. El 2017 es van fer operacions en estacions com Sant Joan Despí, Viladecavalls, Lavern-Subirats o Granollers Centre, a les comarques de Barcelona, a les quals es van sumar el 2018 actuacions a les estacions de Sabadell Centre, Mollet-Santa Rosa i Manresa (Barcelona), la primera que disposarà del nou sistema d'atenció i venda al client integrat.