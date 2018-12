Les obres a la Baixada dels Drets quedaran acabades amb un retard de quatre mesos

Les obres a la Baixada dels Drets, que havien de quedar acabades coincidint amb les festes de Nadal, encara trigaran quatre mesos més. Segons informació del regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, no estaran enllestides «fins a l'entorn de Setmana Santa». De fet, fa més d'un parell de setmanes que l'actuació està pràcticament parada. Aloy ho ha atribuït a una mala planificació de l'actuació.

El 26 de març passat van començar les obres a la Baixada dels Drets, amb una durada prevista de vuit mesos. Havien de quedar enllestides el mes passat. L'afectació per les pluges, l'alentiment de l'actuació per documentar les restes arqueològiques que es van localitzar i la troballa durant les excavacions d'una cisterna amb una pica i un sobreeixidor que es va decidir incorporar al projecte, van traslladar l'acabament a Nadal. Però tampoc ara no estan.

Les obres formen part de la modificació de les càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova. Aquesta modificació consisteix en la definició d'una sèrie d'actuacions sobre l'espai públic extern adjacent al sector per substituir l'execució del pavelló esportiu que hi havia planificat a l'antic complex fabril.



L'Ajuntament, un «observador»

Es tracta d'una inversió de 688.000 euros de Criteria Caixa. Aloy remarca que, precisament perquè el client és La Caixa, l'Ajuntament només és un «observador» i «tenim molt pocs recursos per pressionar l'empresa» (la francesa Eiffage) que, a més a més, «és una multinacional» i, per tant, no hi ha la proximitat que ofereix treballar amb una empresa del territori.

Aloy afirma que l'endarreriment, deixant de banda els sobrevinguts que hi pugui haver hagut, l'explica que «no hi ha un pla d'execució de l'obra ben lligat» perquè «si hagués estat ben planificada des de l'inici això no hagués passat». Remarca que l'actuació inclou la instal·lació de molts serveis -clavegueram, xarxes de telecomunicacions- a càrrec de molts industrials diferents, la qual cosa requeria una bona coordinació per tal que entre un i altre no hi hagués desfasaments.

Informa que, a hores d'ara, «majoritàriament, ja s'han passat tots els serveis» i que el següent serà executar la solera de formigó a la part més propera a les cases i, posteriorment, al passeig central per, seguidament, pavimentar.



Contacte constant amb La Caixa

Demanat sobre si l'Ajuntament ha mantingut algun contacte amb La Caixa per tractar el tema del retard, ha assegurat que «el contacte és constant i al més alt nivell» però que això no impedeix que «els únics que poden pressionar l'empresa són ells», que en el seu dia es van «comprometre» a tenir-ho acabat per Nadal. Apunta que la finalització de la intervenció per Setmana Santa és un càlcul de l'Ajuntament «tenint en compte tot el que encara falta per fer».

Els vianants que vulguin passar per la Baixada dels Drets -que s'ha mantingut oberta en tot moment- s'hauran de carregar de paciència per continuar salvant el laberint que hi ha de tanques i escales per arribar d'un extrem a l'altre.

Definida per l'equip de govern com un dels projectes més rellevants d'aquest mandat municipal, la nova urbanització de la Baixada dels Drets té per objectiu renovar les xarxes de serveis que passen pel vial, millorar les seves condicions de seguretat i accessibilitat i proporcionar al nou carrer un nivell de qualitat urbana adient per al Centre Històric de Manresa.

El projecte, elaborat pel despatx d'arquitectura Batlle i Roig, expert en espai públic i paisatgisme, juntament amb l'actuació ja finalitzada a la de Via Sant Ignasi i al carrer de Vidal i Barraquer, va ser aprovat en junta de govern el mes de juliol passat.



Sense escales mecàniques

L'esquema bàsic de la proposta resultant resol el desnivell sense fer ús d'elements mecànics, tot i que la previsió inicial era fer-hi unes escales mecàniques que van acabar volant. El que va acabar pagant La Caixa va ser l'ascensor que comunica el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major.

L'actuació, que afecta un àmbit de 1.062,28 m2, manté un recorregut principal de pujada al 16 % amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda d'aquesta rampa es van succeint els replans d'accés a les diferents finques. Aquest replans es resolen de manera unitària com una successió de grades que, per la seva configuració, sempre habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. Cap accés a finca es farà a través d'una escala. A la banda nord del carrer s'hi situa una barana i els desnivells es resolen amb murs vegetals. Finalment, a la parta alta es crea un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors que han de servir per millorar la qualitat urbana del carrer.