El Passeig oculta el torrent dels Predicadors

El torrent dels Predicadors, un dels principals col·lectors d'aigües residuals de Manresa, ha tornat a quedar colgat sota el passeig de Pere III. El setembre passat Aigües de Manresa va iniciar obres que el van deixar en part descobert amb dos grans forats a la part central del Passeig per poder accedir al seu interior, cosa que va afectar la circulació, tant de vianants com de vehicles. La situació ha tornat a la normalitat tot i que els treballs continuen a l'interior de la xarxa de clavegueram, sota terra. Ara ja no són visibles.

El setembre es van iniciar els treballs per renovar el torrent entre la Bonavista i gairebé la plaça d'Espanya. El pas del temps havia deteriorat aquesta part del col·lector, i per això ja era previst fer les obres de rehabilitació en alguns trams i la renovació en altres.

L'accés habitual al torrent es fa a través de les tapes del clavegueram. En aquesta ocasió, però, es van haver de fer dos grans forats perquè els operaris poguessin treballar en millors condicions i també per poder fer-hi entrar maquinària i fer-hi arribar el material d'obra. També per temes de seguretat, ja que hi havia d'haver diverses obertures per garantir la circulació d'aire.

Un dels forats d'accés al col·lector es va fer a la cruïlla amb el carrer Sèquia, i va alterar la circulació de vehicles en aquest punt perquè no podien creuar el Passeig. L'altre pou era a la cruïlla del Pere III amb el carrer Primer de Maig. En algunes fases de l'obra es va ocupar tota l'andana central del vial. Les dues grans obertures van deixar al descobert el torrent dels Predicadors. El mateix va passar amb l'altre gran col·lector de la ciutat, el de Sant Ignasi, quan l'estiu passat es van fer les obres d'urbanització a la mateixa Via de Sant Ignasi.

Les obres han donat alguna sorpresa. Han permès trobar una comporta dels anys 30 del segle passat que regulava el pas de l'aigua d'un ramal de la Sèquia que anava a parar al mateix Passeig. Amb l'aparell, anomenat bagant, es regulava el cabal del canal per evitar que l'aigua sobreeixís. La pala es restaurarà, s'estudiarà i es documentarà per poder-la exposar al Museu de la Tècnica, on ja s'hi poden veure comportes d'aquest tipus. A la Sèquia de Manresa encara hi ha bagants al llarg de tot el seu recorregut per regular el cabal o per tallar-ne el subministrament per fer tasques de neteja i manteniment.

A final del mes de novembre els treballs van fer un pas més i es va foradar tot el tram central del Passeig entre la plaça 11 de Setembre i el carrer Primer de Maig, per renovar el col·lector amb blocs de formigó. En aquest tram la xarxa estava més malmesa del que s'havia previst inicialment i es va fer nova.