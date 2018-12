El sopar de Cap d'Any es presenta amb preus estables i els restaurants plens

El sopar de la Nit de Cap d'Any omplirà els restaurants de la Catalunya Central. Així ho indiquen totes les previsions quan encara falten tres dies per a la revetlla, tenint en compte que en la majoria dels casos s'han esgotat les reserves o superen el 90%, segons representants del sector consultats per aquest diari. Asseguren que és un àpat dels més bons per fer calaix, tot i que els preus han evolucionat ben poc els últims anys. Varien molt segons l'oferta i el restaurant, però en general es mantenen entre els 70 i els 80 euros de mitjana.

Les 120 places del restaurant La Cabana de Berga són plenes des de començament de mes. «És el ritme dels últims anys, en què l'ocupació està remuntant però no ens arrisquem a apujar preus», apunta el seu gerent, Josep Badia. Aquí s'ofereix un menú degustació per 75 euros, 3 més que l'any passat. Al Circus Restaurant de Manresa també fa tres setmanes que ho tenen ple, mentre que als Noguers, també de Manresa, estan al 90 % però amb perspectives de fer ple. «Aquests darrers anys hi ha hagut un estancament de la demanda», apunta el responsable del restaurant, Sebastià Font, però valora que «com a mínim no ha continuat baixant com en el pic de la crisi». Pensa que també hi ajuda el manteniment dels preus, en aquest cas, de 110 euros, com l'any passat, amb un menú tancat i ball amb un músic en directe.

On no hi ha ball ni orquestra és a Cal Spaguetti de Manresa, i això es pot compensar amb un menú més econòmic, apunta el seu gerent, Ramon Duocastella, que l'ha rebaixat dels 95 euros de l'any passat als 85 d'aquest any. Ahir, hi quedaven «3 o 4 taules», però es mantenia el ritme dels darrers anys, i tot apunta que el dia 31 ompliran.

A casa, més econòmic

Cal Spaguetti també ofereix al client la possibilitat d'emportar-se el menjar a casa, una opció que ha mantingut la demanda superats els anys de màxima crisi. I és que el sopar és més econòmic, i fins i tot pot sortir a meitat de preu que en un restaurant. Una graellada per emportar-se de Cal Spaguetti, per exemple, costa al voltant de 40-45 euros, explica Duocastella, i assegura que des de fa un parell d'anys la demanda ha anat creixent sense que se n'hagi ressentit el servei que s'ofereix al restaurant.

A Can Ladis, de Sant Fruitós, la nit de Cap d'Any només s'ofereix sopar per emportar-se. Es posa el topall en el servei per a 150 persones (el triple que al restaurant) per garantir que la cuina pugui donar l'abast, i s'hi sol arribar. Ahir estaven al 50% de reserves, però «la demanda és molt a última hora», apuntava el seu gerent, Dani Giner. Una demanda que es manté des que, cap al 2014, es va notar una certa revifada després del fort descens amb la crisi. Diu que en certa manera es nota amb la comanda de menjars més cars: «si el 2014 es treballava més a preu tancat, últimament el consumidor gasta una mica més la nit de Cap d'Any, que és un dia en què la gent vol gaudir de plats poc habituals». Parla del producte estrella del restaurant, de sarsueles o de mariscades, que es mantenen a 44 euros, com el 2014, «però si aleshores costaven de vendre, ara se'n demanen més».

El menjar per emportar-se també és l'única oferta de la nit de Cap d'Any a l'Ospi, de Sallent, que espera incrementar les comandes després «d'un Nadal desbordant», diu el seu responsable, Òscar Piedra. Se n'han servit 180, quan l'habitual per Nadal és vendre'n de 35 a 40, i això el fa ser optimista de cara a la nit de Cap d'Any, en què se sol triplicar la demanda. Enguany aquí s'aposta per un menjar «més casolà», després dels discrets resultats que va tenir l'experiència amb cuina innovadora l'any passat. S'ofereix un menú de 30 euros per cap amb 8 aperitius i un segon i postres per triar. Una sarsuela triplica el preu.