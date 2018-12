El Campi qui Jugui arrenca amb 2.200 visitants en 2 dies

La 33a edició del Saló de la Infància i la Joventut Campi qui Jugui va atreure 1.062 visitants el dia de l'estrena, dijous, i 1.158 ahir. En total 2.220, amb cues per poder pujar als karts elèctrics i als inflables.

També han tingut molt bona rebuda els jocs de taula en gran format que constitueixen l'eix temàtic del certamen d'enguany, segons ha explicat la seva coordinadora, Sílvia Ruiz.

El Campi es podrà visitar fins al 4 de gener, en horari de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, amb més d'una trentena d'activitats ideades per a un públic infantil i familiar. Entre elles, el Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI) de l'Ajuntament ha organitzat dues sessions de contacontes per fomentar el respecte a la diversitat, que tindran lloc demà i dilluns a 1/4 de 7 de la tarda a l'espai habilitat per a contes dintre del complex.