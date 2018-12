Els receptors de sang donen les gràcies amb una postal als donants

El Banc de Sang i Teixits porta a terme una campanya de Nadal per aconseguir donacions que durarà fins a la primera setmana de gener. Per Nadal les donacions baixen el 25%.

Aquest Nadal, tots els donants rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment. D'aquesta manera, donants i receptors sabran que tenen un amic invisible amb qui tenen la sang com a vincle comú per sempre. «En algun lloc de Catalunya hi ha tres persones que viuran un nou Nadal gràcies a tu» és un dels missatges.

Qui vulgui donar sang ho pot fer a la seu del Banc de Sang que hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu, de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. El centre romandrà tancat el dia 31 de desembre i l'1 de gener.